Elmshorn. Das Fest für Demokratie wird, wie so vieles in diesem Jahr, wegen Corona etwas anders aussehen. Denn eine öffentliche Veranstaltung wie in den vergangenen zwei Jahren samt Musik, Ständen und vor allem sehr vielen Menschen ist dieses Jahr nicht möglich. Wie es trotzdem gelingen soll, ein Zeichen für Toleranz, Respekt und Meinungsfreiheit im Sinne des Grundgesetzes zu setzen, erklärten nun die Initiatoren.

Rund 1000 Teilnehmer waren 2018 bei dem Fest in Elmshorn dabei. Auf mindestens so viele Unterzeichner hoffen die Initiativen aus Elmshorn in diesem Jahr – nur online. Denn trotz der anderen Umstände soll auch in diesem Jahr ein Ausrufezeichen hinter die Demokratie gesetzt werden, und zwar bei einer Online-Petition. Die Organisatoren hoffen auf eine Unterstützer-Welle aus dem gesamten Spektrum der Gesellschaft – im Übrigen das Symbol der Aktion. Es sei ihnen wichtig zu zeigen, wie Demokratie funktioniere: Nämlich durch eine starke Gesellschaft, die zusammenhält.

Zu den Erstunterzeichnern gehören unter anderem der SPD-Bundestagsabgeordnete Ernst-Dieter Rossmann, Elmshorns Bürgermeister Volker Hatje oder der Betriebsrat der Regio-Kliniken. Entstanden war das Fest durch erschreckende Vorfälle der Vergangenheit, zuletzt etwa der Angriff eines Rechtsextremen auf die Synagoge in Halle im Herbst 2019. Die Petition soll Bürger darauf aufmerksam machen, wie wichtig die Demokratie für ein Miteinander sei. Denn sie sei eben nicht selbstverständlich, und deshalb müsse anscheinend immer wieder an ihre enorme Bedeutung erinnert werden. Denn nur damit gebe es eine offene und solidarische Gesellschaft, freie Presse, die Unversehrtheit der politischen Vertreter oder eine freie Gerichtsbarkeit.