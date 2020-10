Moorrege. Der Winter – er kann auch angesichts der ersten aktuellen Glätte in den Morgenstunden kommen. Das Salzlager des Kreises ist prall gefüllt – und rechtzeitig vor Beginn der kalten Jahreszeit komplettiert nun auch ein 300.000 Euro teures Spezialfahrzeug den Fuhrpark des Kreis-Bauhofs in Moorrege. „Wir sind gerüstet“, lautet das Fazit des zuständigen Teamleiters Georg Pooth.

Er öffnet Dienstag die schweren Holztore eines unscheinbaren Gebäudes auf dem Bauhofgelände an der Wedeler Chaussee. Zum Vorschein kommt ein riesiger Salzberg. „Wir haben insgesamt 500 Tonnen Salz eingelagert“, erläutert der Teamleiter. Mehr passe auch nicht hinein. Vom Berg profitieren aber auch die Stadt Uetersen sowie die Gemeinden Moorrege, Holm und Heist.

„Sollten wir einen harten Winter bekommen, können wir jederzeit online Salz nachbestellen“, so Pooth weiter. Diese Variante sei kostengünstiger, als weitere 500 Tonnen als Reserve woanders einzulagern. „Im Fall eines milden Winters und eines geringen Verbrauchs entstünden so hohe Lagerkosten.“

Salz wird schon lange nicht mehr ausschließlich als Streumittel verwendet. Der Kreis setzt auf eine Kombination von Salz und Salzlauge – und das nicht nur aus Gründen des Umweltschutzes. „Wir können auf diese Weise auch präventiver streuen, um überfrierende Nässe vorbeugen zu können“, so Pooth. Zudem werde das Salz als Lauge schwerer und bleibe daher auf der Straße kleben, ein schnelles Wegwehen durch den Wind könne so verhindert werden.

Die Lauge hat Vorteile und lagert in einem Tank

Zusätzlich zu den 500 Tonnen Salz befindet sich auf dem Kreis-Bauhof ein Tank mit 40.000 Litern Salzlauge. Um beides ausstreuen zu können, ist seit Dienstag das neue Fahrzeug auf dem Kreisbauhof. Es handelt sich um eine Spezialanfertigung mit Allradantrieb der Firma MAN, für den Umbau war die Firma Köpsel in Neumünster zuständig. 300.000 Euro kostet der 28-Tonner mit Automatikgetriebe, enthalten sind ein Schneepflug und zwei austauschbare Aufbauten. Eine Mulde, ein Krancontainer sowie der bereits vorhandene Streuwagen können je nach Bedarf aufgesetzt werden.

„Damit ist das Fahrzeug für uns universell einsetzbar“, freut sich Pooth. Im Sommer oder im Frühjahr könne Erde oder Grünabfälle nach Rückschnittarbeiten geladen werden, im Winter werde Schnee geräumt und gestreut. Die Neuanschaffung ersetzt ein 16 Jahre altes Fahrzeug, das über den Winter noch als Reserve beim Kreis-Bauhof bleibt und danach über eine Auktion verkauft werden soll. „Für uns ist dieses Fahrzeug am Ende seiner Laufzeit angekommen“, erläutert der zuständige Teamleiter.

Der Kreis-Bauhof verfügt über vier Fahrzeuge sowie zwei Radlader, die auch in der Salzhalle zum Einsatz kommen und daher besonders gefordert sind. „Die Kreis-Politik hat vor einigen Jahren ein Fahrzeugkonzept für den kreiseigenen Bauhof beschlossen“, erläutert Jens Petersen (FDP), Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Verkehr. Mit diesem Konzept erfolgte jetzt die Neubeschaffung – und in den nächsten vier bis sechs Jahren soll der gesamte Fuhrpark des Kreis-Bauhofs erneuert werden.

Georg Pooth, Teamleiter Tiefbau beim Kreis, im Salzlager auf dem Kreis-Bauhof in Moorrege.

Foto: Arne Kolarczyk

Dann sind alle Fahrzeuge technisch auf dem neusten Stand. Einen Vorgeschmack liefert jetzt der Neuling, der Diesel tankt, aber dank Euro 6 d-Norm umwelt- und klimafreundlich unterwegs ist. Und er bietet ein Plus an Sicherheit: Obwohl bisher immer noch nicht gesetzlich vorgeschrieben, hat der Kreis einen Abbiegeassistenten einbauen lassen und will dies auch bei künftigen Fahrzeugen tun. „Die Sicherheit der Bürger steht bei uns an erster Stelle“, meint FDP-Mann Petersen, der den Kreis für den Winterdienst „gut präpariert“ sieht.

Sieben Mitarbeiter arbeiten beim Kreis-Bauhof – und bilden damit auch das Kernteam des Winterdienstes. Für sie heißt es in den Wintermonaten früh aufstehen: „Im Bedarfsfall treffen sich meine Mitarbeiter um 3 Uhr am Bauhof und beginnen dann den Winterdienst“, so Pooth weiter. Nach dessen Ende erfolge eine Pause bis zum Abend, dann erfolge in der Regel ein zweiter Durchlauf.

Der Kreis engagiert im Winter zusätzlich zwei Fremdfirmen

Weil das mit dem bestehenden Mitarbeiterpool nicht zu leisten ist, stockt der Kreis im Winter das Personal auf. „Wir bedienen uns dazu zweier Fremdfirmen“, erläutert Pooth. Deren Mitarbeiter nutzen die kreiseigenen Fahrzeuge für den Winterdienst. So ist über den Winter ein Streufahrzeug komplett ausgelagert, um die benötigten Streukapazitäten sicherstellen zu können.

Bis zu 80 Kilometer Straße kann das neue Fahrzeug auf einer Tour abstreuen. Insgesamt kümmert sich der Kreis-Bauhof um das Netz an Kreisstraßen, das eine Länge von 100 Kilometern aufweist. Für Landes- und Bundesstraßen ist das Land zuständig, die Gemeindestraßen sind Aufgabe der jeweiligen Kommune.