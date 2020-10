Pinneberg. Was für eine außergewöhnliche Frau muss die Venezianerin Barbara Strozzi (1619 bis 1677) gewesen sein: Als eine der ganz wenigen Komponistinnen des 17. Jahrhunderts hat sie in einer Männerdomäne Karriere gemacht. Zudem war sie eine großartige Sopranistin, Gamben- und Cembalospielerin, und die Musikliteratur hat sie außerdem als Erfinderin der Kantate ausgemacht. Überdies hat sie vier Kinder großgezogen, ohne je verheiratet gewesen zu sein – eine Libertine des 17. Jahrhunderts!

Heute ist sie nur noch Kennern bekannt, darunter sind allerdings Weltstars der Alten Musik wie die Mezzosopranistin Magdalena Kozená und die Sopranistin Simone Kermes, die ihre Werke gesungen und aufgenommen haben, Kermes träumt sogar von einer alleinigen Strozzi-CD. Diesen Sonntag gibt das rührige Ensemble Hamburger Ratsmusik in der Pinneberger Lutherkirche ein Barbara-Strozzi-Konzert.

125 gedruckte Werke sind von der venezianischen Künstlerin erhalten. „Sie wagte kompositorische Innovationen in Melodik und Harmonik, deren Kühnheit bis heute fasziniert“, sagt die Gambistin Simone Eckert. Als Teil des Alte-Musik-Ensembles Hamburger Ratsmusik ist die Musikwissenschaftlerin stets auf der Suche nach den Juwelen der weiter zurückliegenden Musikgeschichte. Diesmal stammt die Anregung, Strozzis Stücke zu spielen, aber von der international arrivierten Sopranistin Dorothee Mields, die am Sonntag gemeinsam mit der ebenfalls renommierten Sopranistin Hanna Zumsande und dem Ensemble Hamburger Ratsmusik in Pinneberg auftritt.

„Diese Musik war viel weniger konventionell, als die des Hochbarock“, sagt die Cembalistin Anke Dennert. „Es gab mehr Freiheit in Harmonie und Interpretation. Und es ist faszinierend, was diese Komponistin an Fantasie und Ideen über einer gleichbleibenden Basslinie entfalten konnte.“

Strozzis Kantaten und Duetten zu lauschen, die sie meist für zwei Soprane (darunter für den eigenen Stimmumfang) geschrieben hat, ist an sich schon ein Genuss. Aber es sieht so aus, als habe diese selbstbewusste Frau ihren ausgeprägten Intellekt und Erfindungsgeist mit physischer Anmut zu verbinden gewusst. Denn ein Gemälde von Bernardo Strozzi, das im Besitz der Dresdner Gemäldegalerie ist, zeigt Barbara Strozzi als freizügige Musikerin mit Rosen im Haar und offenherzigem Dekolleté, die den Hals ihrer Gambe umschließt und den Blick des Betrachters melancholisch erwidert. Wäre ein solches Sängerinnen-Bildnis nicht noch heute ein Skandal?

Einerseits wird hin und wieder noch angezweifelt, ob das Bild wirklich La Strozzi zeige. Andererseits steht fest, dass der Maler im Hause von Giulio Strozzi verkehrte und auch Claudio Monteverdi porträtiert hat.

Die venezianische Komponistin stammte aus einem freien, kreativen Elternhaus, und Venedig war damals im 16./17. Jahrhundert so etwas wie das Paris Italiens, das massenhaft von vergnügungssüchtigen, Kunst liebenden Adeligen Europas bereist wurde. Der Karneval, dessen Maskeraden Spaß machten, zog sich über acht Monate hin, 40 Feste wurden gefeiert, und das kulturelle Leben florierte, etwa an San Marco.

Früh entdeckten ihr (Adoptiv-)Vater, der Librettist Giulio Strozzi sowie dessen berühmte Freunde, Claudio Monteverdi und dessen Schüler Francesco Cavalli, ihr Talent. Schon mit 15 Jahren gab sie Konzerte, und als 25-Jährige legte die außergewöhnliche Sängerin und Musikerin ihr erstes Madrigalbuch zum Druck vor. Nach und nach wuchs ihr Oeuvre auf acht Sammlungen mit mehr als 125 einzelnen Stücken, von denen viele erhalten sind, teils faksimiliert oder modern transkribiert.

Und sie konnte mit den Mitgliedern der eigens für sie gegründeten Accademia degli Unisoni mit Worten fechten und Fragen, wie das Verhältnis von Körper und Seele, von Natur und Kultur am Beispiel von Tränen erörtern, um dann zu sagen: „Ihr wäret wohl nicht erschienen, wenn ich euch eingeladen hätte, mich weinen zu sehen, anstatt mich singen zu hören.“ Welches also seien die besseren Waffen in der Liebe: Heiße Tränen oder die Musik?

John Christopher Pepusch, der 1728 die berühmte Beggar’s Opera komponierte (Vorläuferin der Dreigroschenoper), schrieb jedenfalls, dass Strozzi die erste war, die Rezitativ und Arie mischte und formulierte für die Nachwelt seinen charmanten Dank an sie.

Konzert Barbara Strozzi: So, 18. Oktober, 17 Uhr Lutherkirche Pinneberg, Kirchhofsweg 76 B, Karten (14 bzw. 12 Euro) gibt es ausschließlich an der Abendkasse.