Hetlingen. Die Botschaft ist eindeutig, aber nicht moralinsauer: „Hinterlasse nur deine Fußspuren!“ Mit dieser Losung werden von nun an Gäste des Hetlinger Elbstrandes aufgefordert, Müll zu vermeiden, das Uferstück sauber zu halten und eben nicht mehr als nur ihre Spuren im Sand zu hinterlassen. Fünf neue Schilder weisen Gäste des beliebten Ausflugsziels nun auf mehr Umweltbewusstsein hin.

Denn: Viele Gäste haben bisher am Hetlinger Strand mehr als nur ihre Fußspuren hinterlassen. Die neuen Informationsschilder sollen Besucher nun sensibilisieren, den Strandabschnitt zu schonen. Sie sind Teil eines Projektes zur Müllvermeidung, das von der Umweltlotterie gefördert und vom Regionalpark Wedeler Au umgesetzt wurde. Denn insbesondere nach Wochenenden mit schönem Wetter lassen die vielen Ausflügler nicht nur viel Müll zurück, sondern auch zertrampelte Vegetation.

Bester Beweis: Erst am Sonnabend sammelten Freiwillige bei der Aktion „Coastal Clean-UpDays“ 90 Kilogramm Unrat ein. Das zeige, wie wichtig eine Besucher-Sensibilisierung zum Thema Müllvermeidung sei. Der Müll sei schließlich nicht nur für das Naturschutzgebiet ein Problem, sondern auch für Elbe und Nordsee, in die der Abfall mit der Tide gespült wird. Zumal hinlänglich bekannt sein dürfte, dass sich die Mikroplastikpartikel in der Nahrungskette anreichern und auch die Gesundheit der Menschen bedrohen.

Auch wenn der Strandabschnitt im Naturschutzgebiet „Haseldorfer Binnenelbe mit Elbvorland“ kein offizieller Strand- und Badeplatz ist, ist er für die Öffentlichkeit zugänglich. Gerade in der Corona-Zeit wird er als Naherholungsgebiet geschätzt. Um Menschen beim Kampf gegen Müll am Elbstrand einzubinden, setzte der Regionalpark Wedeler Au schon mit den Partnern der Arbeitsgemeinschaft Umweltschutz Haseldorfer Marsch, Hetlingen und dem Elbmarschenhaus eine Reihe von Veranstaltungen, Mitmachaktionen und Ausstellungen um. Motto: „Ich war das nicht! Oder doch…?“ Barbara Engelschall, ehemalige Geschäftsführerin, sagte zu dem Projekt „Ziel war es, der Vermüllung der Umwelt und dem globalen Plastikstrudel der Meere vor Ort entgegenzuwirken.“ Zum Regionalpark gehören Wedel, Hetlingen, Holm, Heist, Appen, Pinneberg, Halstenbek und Schenefeld.