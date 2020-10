Quickborn. Ein Zeuge hat der Polizei in Quickborn eine Körperverletzung gemeldet. Doch als die Beamten am Tatort eintrafen, waren Täter und Opfer bereits geflüchtet – die Täter Richtung Bönningstedt. Jetzt werden Zeugen gesucht, um das Geschehen aufklären zu können. Es soll sich, wie am Montag mitgeteilt, bereits Freitag gegen 16.30 Uhr auf dem Gelände der Jet-Tankstelle an der Kieler Straße abgespielt haben.

Laut dem Zeugen schlugen dort drei Männer mit Gegenständen auf einen 50 bis 60 Jahre alten Mann ein. Einer der Täter ist etwa 25 Jahre alt, schlank, hat kurze, dunkelblonde Haare und trug eine dunkelblaue Jeans, weiße Schuhe und eine Bauchtasche. Einer der Mittäter ist etwa 35, kräftig, hat kurze schwarze Haare und war mit dunkler Jacke, hellblauem Pullover, weißen Schal und dunkelblauer Jeans bekleidet. Der älteste des Trios ist etwa 50 Jahre alt, kräftig, er trug Jogginghose, hellbraune Stiefeletten und ein gelbes Basecap. Hinweise nimmt die Polizei in Quickborn unter Telefon 04106/63 000 entgegen.