Pinneberg/Elmshorn. Auf regennasser Fahrbahn haben sich am Freitag zwei Unfälle auf der A 23 in Richtung Heide ereignet. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Die Polizei ermittelt gegen beide Fahrzeugführer wegen des Verdachts der nicht angepassten Geschwindigkeit.

Die erste Unfall ereignete sich demnach gegen 8.40 Uhr auf Höhe der Abfahrt Pinneberg-Mitte. Dort kam ein 61 Jahre alter Hamburger mit seinem Mercedes SLK 350 nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte mit Wucht gegen die Mittelschutzplanke. Dadurch entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Laut Polizei betrug der Zeitwert des Fahrzeugs noch 20.000 Euro. Der Verkehr wurde für die Bergung einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Der zweite Unfall spielte sich an der Auffahrt Elmshorn der A 23 ab. Dort kam zeitgleich ein Hamburger (30) mit seinem Kleintransporter in der Auffahrt von der Fahrbahn ab und schleuderte über die Grünfläche. In diesem Fall entstand zum Glück nur ein geringer Sachschaden.