Pinneberg. „Es war doch mein Traumberuf“, sagt die Angeklagte – und weint leise vor sich hin. 33 Jahre lang hat Beatrice B. in der Stadtbücherei Pinneberg gearbeitet. Bis Anfang 2018 auffällt, dass die 55-Jährige in die Kasse gegriffen hat. Als Folge verliert die Teamleiterin ihren Traumberuf – und muss am Donnerstag den Büchereitresen gegen die Anklagebank des Amtsgerichts Pinneberg eintauschen.

Untreue wirft die Staatsanwaltschaft der ehemaligen Mitarbeiterin der Stadt vor. Zwischen dem 4. Juni 2015 und dem 16. Februar 2018 soll sie demnach 14.341,65 Euro aus der Kasse der Stadtbücherei abgezweigt haben. Unter Tränen räumt Beatrice B. vor Gericht die Vorwürfe ein – und hinterlässt einen zutiefst verzweifelten Eindruck.

„Ich habe damit Löcher gestopft“, sagt sie, die als Teamleiterin in der Bücherei für die Kasse und das Mahnwesen zuständig war. 200 bis 300 Euro, so die Angeklagte, seien durchschnittlich pro Tag in der Kasse gelandet. Es waren die Jahresbeiträge der Leser sowie die Mahngebühren und Strafzahlungen für verspätete Abgaben. Beatrice B. war von Berufs wegen für Geld verantwortlich, konnte privat jedoch nicht mit Geld umgehen. „Mein Mann war selbstständig, wir haben beide gut verdient. Aber irgendwie fehlte immer irgendwas.“

Was fehlte, nahm sie aus dem Kassenbestand der Bücherei. Dort gab es zwei Kassen – eine Tageskasse hinter dem Tresen, auf die alle Mitarbeiter Zugriff hatten, und die eigentliche Kasse unter der Verwaltung der Angeklagten. „Wir hatten die Anweisung, dass der Kassenbestand nie mehr als 500 Euro sein sollte.“ War das der Fall, sollte eine Einzahlung bei der Bank erfolgen. Dafür war Beatrice B. ebenfalls verantwortlich, die laut ihren Angaben vor Gericht „schon mal 100 Euro für den Einkauf“ abzweigte. Ein oder zwei Tage später, wenn sie privat wieder über Geld verfügte, habe sie dieses zurückgegeben und die Gesamtsumme bei der Bank eingezahlt. „Über einen Zeitraum von zwei, drei Tagen fehlte das Geld, am Monatsende stimmte die Abrechnung wieder.“

Doch irgendwie seien die Ausgaben der Familie ständig höher gewesen als die Einnahmen, die Schulden und der finanzielle Druck seien gestiegen – und sie habe den Überblick über ihre heimlichen finanziellen Transaktionen in der Bücherei verloren. „Ich habe einfach den Überblick verloren“ – diese Worte benutzt die Angeklagte mehrfach. Sie betont jedoch, nie irgendwelche Zahlen manipuliert zu haben.

Warum die ständigen Griffe in die Kasse nicht auffielen? „Es mangelte nicht an Kontrolle“, so der Erklärungsversuch der Angeklagten. Ihr Verteidiger Henry Brendel sieht das anders. „Es ist offensichtlich, das zwischen 2015 und 2018 keine Kontrollen stattgefunden haben, sonst wäre es nicht dazu gekommen.“

Beim Jahresabschluss 2017 fällt dann jedoch ein Fehlbetrag auf. Sie habe mehrfach Anrufe ihrer Vorgesetzten erhalten, dass sie das Geld bitte bei der Bank einzahlen soll, so die 55-Jährige. 3500 bis 4000 Euro hätten gefehlt. Sie habe damals alles versucht, das Geld aufzutreiben. „Aber irgendwann musste ich dann sagen, dass ich es nicht kann.“

In der Folge lässt die Stadt auch die Vorjahre prüfen und kommt schließlich auf einen Fehlbetrag von 14.341,65 Euro. Wie genau, ließ sich vor Gericht nicht feststellen. „Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel ist“, sagt die Angeklagte mit leiser Stimme. Ihr Verteidiger hält es auch für möglich, dass noch andere Mitarbeiter der Stadtbücherei Geld abgezweigt haben. Das habe die Stadt in einem Schreiben an die Kriminalpolizei selbst so formuliert. „Entsprechende Prüfungen sind im Nachhinein aber wahrscheinlich nicht mehr erfolgt.“

Das war aus Sicht der Stadt vermutlich nicht erforderlich, weil Beatrice B. ein Schuldanerkenntnis über die fehlende Summe unterschrieben hat. Gleichzeitig akzeptierte sie nach 33-jähriger Tätigkeit für die Stadt einen Auflösungsvertrag, der ihr Arbeitsverhältnis in beiderseitigem Einvernehmen beendete.

Auf diese Weise hat die gelernte Bibliotheksassistentin eine mögliche fristlose Kündigung vermieden. Urlaubstage, die ihr noch zustanden hätten und ausgezahlt worden wären, hat sie auf die Schadenswiedergutmachung anrechnen lassen. „Die bei der Stadt waren alle so nett“, sagt Beatrice B., deren Verteidiger ihr eine „unglaubliche Loyalität zu ihrem Ex-Arbeitgeber“ attestiert. „Meine Mandantin würde nie ein schlechtes Wort über ihren Ex-Arbeitgeber verlieren.“

Seit ihrem Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis ist die 55-Jährige krankgeschrieben, befindet sich in einer Therapie. Auch die Schuldnerberatung der Awo hat sie kontaktiert, laut ihren eigenen Angaben steht eine Privatinsolvenz im Raum, weil auch ihr Mann krankheitsbedingt keiner Tätigkeit mehr nachgehen könne.

Angesichts des Schicksals der Angeklagten und ihren Versuchen, die finanziellen Probleme in den Griff zu kriegen und sich um eine Rückzahlung des veruntreuten Geldes zu bemühen, kommen Richterin, Staatsanwalt und Verteidiger überein, dass auf eine Bestrafung der Frau verzichtet werden könne. Nach eineinhalbstündiger Verhandlung wird das Verfahren gegen Auflagen vorläufig eingestellt. Beatrice B. muss eine Weiterführung ihrer Therapie und ihrer Inanspruchnahme der Schuldnerberatung nachweisen, zudem 60 Sozialstunden leisten. Letzteres gilt jedoch nur, wenn sie ihre Arbeitsfähigkeit in den nächsten sechs Monaten zurückerlangt. Nach Ende des Verfahrens fällt die Angeklagte auf dem Flur ihrem Ehemann in die Arme.