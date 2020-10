Kreis Pinneberg. Die Polizeidirektion Bad Segeberg hat einen neuen Vize-Chef: Sven Adomat (50), der langjährige Leiter des Polizeireviers Elmshorn, löst in dieser Funktion Jan Lewering ab, der Ende September in den Ruhestand gegangen ist.

Adomat ist seit dem 1. Oktober nunmehr Leiter des Führungsstabes der Polizeidirektion, die für die Kreise Pinneberg und Segeberg zuständig ist. Er ist in dieser Funktion auch ständiger Vertreter des Behördenleiters Andreas Görs, der den Titel Leitender Polizeidirektor trägt. Die Polizeidirektion hat ihren Hauptsitz in Bad Segeberg und ist einst durch die Fusion der damals eigenständigen Polizeiinspektionen Pinneberg und Bad Segeberg entstanden.

Adomat, der inzwischen den Dienstrang eines Polizeidirektors inne hat, begann seine Karriere beim Polizeirevier in Elmshorn, wo er in unterschiedlichen Funktionen tätig war und Erfahrungen in der Polizeiarbeit sammelte. Nach dem Studium im höheren Dienst übernahm er 2010 dann die Leitung des dortigen Polizeireviers. Im Anschluss wurde er zum Chef der in Elmshorn ansässigen Regionalleitstelle berufen und war maßgeblich an der Planung des Neubaus auf dem Gelände der Regio Kliniken beteiligt. Zuletzt war der 50-jährige als stellvertretender Leiter der Bezirkskriminalinspektion in Itzehoe tätig.

„Ich fühle mich auf meine jetzige Aufgabe gut vorbereitet“, so Adomat. Die Arbeitsabläufe in einer Polizeidirektion seien ihm bestens vertraut. Adomat: „Ich freue mich auf die neue Aufgabe und die Zusammenarbeit mit den Kollegen.“