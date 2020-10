Quickborn. Dicke Luft in Quickborn: Die FDP-Fraktionsvorsitzende und Landtagsabgeordnete Annabell Krämer fährt schwere Geschütze auf. „Bürgermeister Thomas Köppl hat nachweislich die Unwahrheit gesagt und der Politik absichtlich wichtige Informationen vorenthalten, um eine Entscheidung zu seinen Gunsten zu beeinflussen“, behauptet Krämer, die bei der Bürgermeisterwahl 2016 knapp gegen Amtsinhaber Köppl verlor. „Das sind gravierende Amtsverstöße. Das geht so nicht.“ Sie werde jetzt das Innenministerium als zuständige Kommunalaufsichtsbehörde einschalten, kündigte Krämer gegenüber dem Abendblatt an.

Inhaltlich geht es um die Straßenausbaubeiträge, die die meisten Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein inzwischen abgeschafft haben. Auch in Quickborn sind sich im Prinzip zumindest drei der vier Fraktionen – CDU, SPD und FDP - einig, die Anlieger erstmals ausgebauter Straßen nicht mehr an den Kosten zu beteiligen. Nur die Grünen seien noch unentschlossen, sagt deren Vorsitzende Anke Thomsen. Und so hatte der Fachausschuss für kommunale Dienstleistungen auch jetzt die Abschaffung der Ausbaubeiträge beschlossen.

Doch im Finanzausschuss wenige Tage später bat die SPD-Fraktion um Vertagung der Angelegenheit. „Wir sind eindeutig für die Abschaffung der Ausbaubeiträge“, betont SPD-Ratsherr Karl-Heinz Marrek. „Aber wir wollten keinen Schnellschuss.“ So lägen die Zahlen noch nicht vor, mit welchen Ausgleichszahlungen das Land diese Einnahmeverluste kompensieren werde. Das fand der Erster Stadtrat Bernd Weiher überzeugend und stimmte mit der CDU für die Verschiebung des Tagesordnungspunktes, sodass auch die Ratsversammlung das Thema vertagen musste. Immerhin würde die Stadt Quickborn nach Angaben der Verwaltung auf rund sechs Millionen Euro bis 2027 verzichten, wenn sie die Ausbaubeiträge wie geplant rückwirkend zum 1. Januar 2018 abschaffte.

Doch das rief nun Annabell Krämer auf den Plan. Die Verwaltung rechne mit völlig veralteten Zahlen, die längst überholt seien, schimpfte sie im Finanz- und später im Hauptausschuss, wo erneut die politischen Fetzen flogen. Krämer beruft sich dabei auf eine aktuelle Änderung des Finanzausgleichsgesetzes, die die Landesregierung am 16. September mit den kommunalen Spitzenverbänden getroffen hat. Demnach erhalten die Städte und Gemeinden künftig neun Millionen Euro zusätzlich für die Stärkung ihrer Infrastruktur und den Straßenausbau. Zudem würde das Land weitere 15 Millionen Euro in diesen Topf werfen, die eigentlich – vor Corona – wieder einkassiert werden sollten. Somit stehen den Kommunen dafür jetzt 68 Millionen Euro im Jahr zur Verfügung, heißt es in dem Papier, das Ministerpräsident Daniel Günther, die zuständigen Minister und die Vertreter von Städtebund, Städte-, Gemeinde- und Landkreistag unterzeichnet haben.

Köppl sagt, er kenne bis heute keine konkreten Zahlen

Am selben Tag haben die genannten Spitzenverbände ihre kommunalen Mitglieder darüber informiert, wie Annabell Krämer aus den Adressen der E-Mail-Verteiler herausgelesen hat. Gleichwohl habe Bürgermeister Köppl eine Woche später die politischen Gremien im Unklaren darüber gelassen. Er wisse nichts von dieser Einigung auf Landesebene und habe auch keine neuen Zahlen parat, habe er gesagt. „Die FDP-Fraktion hält es für unglaubwürdig, dass der Bürgermeister über eine Vereinbarung, die enorme Tragweite für die Kommunen hat, nicht informiert gewesen sein will. Der Verdacht liegt nahe, dass Bürgermeister Köppl bewusst Informationen zurückgehalten hat, um die Entscheidung zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in seinem Sinne zu verhindern. Wir werden dieses mit aller Ernsthaftigkeit prüfen.“

Köppl sagt hingegen, bis heute lägen der Stadtverwaltung keine konkreten Zahlen vor, was diese Beschlüsse in Kiel konkret für Quickborn bedeuten. Ihm sei zum Zeitpunkt der politischen Diskussion in den Gremien lediglich die Pressemitteilung des Städteverbandes bekannt gewesen. Darin seien aber nur die Zahlen fürs ganze Land aufgeführt gewesen. Grundsätzlich sei dies „eine politische Entscheidung“, sagt Köppl. „Ich bin auch für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. Das erspart uns reichlich Ärger.“ Vor allem mit den betroffenen Anliegern, die oft die finanzielle Beteiligung daran nicht einsehen wollten.

Annabell Krämer meint, mit einem Dreisatz hätte die Verwaltung ausrechnen können, dass Quickborn künftig 360.000 Euro statt 240.000 Euro vom Land an Ausgleich erhalte. Womit der jährliche Einnahmeverlust von rund 400.000 Euro fast ausgeglichen sei.

SPD-Ratsherr Marrek sagt dazu: „Die FDP spielt falsch.“ Für ihn ist diese Auseinandersetzung „ein rein taktisches Manöver, um die Straßenausbausatzung aus den Haushaltsberatungen herauszuhalten“. Dann könnten sich die Liberalen damit schmücken, den Bürgern vermeintlich etwas Gutes zu tun, und hinterher wieder die hohe Verschuldung der Stadt geißeln. Dabei sei es nur eine Verschiebung auf die Allgemeinheit, die dann möglicherweise durch die Erhöhung der Grundsteuer an den Einnahmeverlusten beteiligt werden müsste.