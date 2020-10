Elmshorn. Ein 25 Jahre alte Polizistin saß am Steuer des Streifenwagens, der am Dienstagnachmittag an der Kreuzung Kaltenweide/Wittenberger Straße verunglückt ist. Das teilte die Polizei Mittwoch mit. Die Fahrerin und ihr Kollege blieben unverletzt. Beide waren auf dem Weg zu einem Einsatz in Barmstedt und wollten aus Richtung Innenstadt kommend unter Inanspruchnahme von Sonderrechten die Wittenberger Straße überqueren. Diese befuhr in Richtung A 23 ein Lkw-Fahrer (60), der den Streifenwagen vorn rammte. Auch der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Am Streifenwagen entstand Totalschaden.