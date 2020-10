Quickborn. Als letzte Schule in Quickborn wird zurzeit die Waldschule im Stadtteil Heide erneuert und erweitert. Mit einem „Wappenfest“ feierten jetzt Schulleitung, Verwaltung und Politik den zügig fortschreitenden Anbau, der Ende nächsten Jahres fertiggestellt sein soll. Fünf Millionen Euro investiert Quickborn in den Neubau an der Kampmoorstraße. „Für die Waldschule und die Bewohner in Quickborn-Heide ist das ein Riesenereignis“, sagte Bürgervorsteher Henning Meyn. Endlich bekomme der östliche Stadtteil neue, großzügige Räumlichkeiten, die für die Volkshochschule, Vereine oder kulturelle Veranstaltungen genutzt werden könnten.

Rund 70 Jahre ist das älteste Schulgebäude Quickborns alt. Vor einem Jahr entschied die Politik nach langer Diskussion, einen Anbau neben den Altbau zu errichten statt diesen komplett zu sanieren. Wegen der Denkmalschutzauflagen wäre der Bau sonst fast drei Millionen Euro teurer geworden. Rund 60 Millionen Euro hat die Stadt Quickborn in den vergangenen zehn Jahren in neue Räume für ihre 2800 Schüler investiert.

In dem neuen Anbau wird eine Mensa eingerichtet, die die 250 Grundschüler in zwölf Klassen bisher nicht haben. Zudem werden vier Klassenräume und ein Musikraum in dem zweigeschossige Gebäude untergebracht. Nach der Grundsteinlegung im Juni sei das Bauvorhaben „sportlich“ vorangekommen, sagte Helge Maurer, Fachbereichsleiter im Quickborner Rathaus. Und sportlich gehe es weiter: „Weihnachten wird der neue Schulbau gerichtet sein.“

Schulleiterin Corinna Blödorn sagte, sie und die Schüler freuten sich, wenn denn bald der Baulärm während des Unterrichts aufhöre. Mit den Schülern Nele und Tarik vom Eulenrat, einer Art Schulparlament, bestückte sie die kupferne Zeitkapsel, in die traditionell Baupläne, Kinderlieder, Zeitung, Münzen und das Stadtwappen mit der Eule gesteckt werden, die anschließend verschweißt eingemauert wird, um sie für die Nachwelt zu erhalten. Zusätzlich beschrieben die Kinder darin, wie sie zurzeit in der Corona-Krise unterrichtet werden: mit Mund-Nasen-Schutz vor dem Gesicht, offenen Fenstern und ohne singen zu dürfen. Ihre Schüler wunderten sich allerdings darüber, was mit ihr wohl passierte und wann sie denn wiederkäme, wenn sie in die Zeitkapsel gerate, sagte Corinna Blödorn schmunzelnd.