Tornesch. Eine Bürgerinitiative gegen den Bau der Kreisstraße 22 zwischen Tornesch und Uetersen gibt’s schon. Nun formiert sich eine Gegenbewegung: die Bürgerinitiative für den Bau, Name „K 22 jetzt“. Ihr gehören Tornescher, Uetersener und Prisdorfer an. „Tornesch braucht schnellstens eine Entlastungsstraße, denn die derzeitige fatale Verkehrssituation auf der Achse Ossenpad, Tornescher Weg, Wittstocker Straße, Jürgen-Siemsen-Straße, Ahrenloher Straße ist sowohl für die Verkehrsteilnehmer als auch für die Anwohner unerträglich“, sagt Veit Ghiladi von der neuen Bürgerinitiative.

Dafür biete sich die K 22 geradezu an, denn mit dem Wischmöhlenweg und dem Großen Moorweg existiere die Trasse bereits zu 85 Prozent. Die Pläne der anderen Bürgerinitiative, die eine Südtangente vorsehen, seien hingegen schlicht nicht realisierbar. Die neue Initiative verweist selbstbewusst darauf, dass sie mir Wolfgang Bätcke und Benno Speckin zwei Mitglieder mit jahrzehntelanger Expertise in der Hamburger Straßenbauverwaltung habe. „Im Gegensatz zu den Sprechern der IG Südtangente können wir aufgrund unserer Erfahrung abschätzen, welche Planungen Realisierungschancen haben“, sagt Benno Speckin. Eine Südtangente griffe unverhältnismäßig in Natur und Wohnstrukturen ein, so Wolfgang Bätcke: „Bei einer Abwägung aller Trassen der IG wird man zu dem Ergebnis kommen, dass die jetzige K 22 den geringsten Eingriff bedeutet für die Schutzgüter Mensch und Natur.“

Unterdessen ist bekannt geworden, dass das Mediationsverfahren zwischen zwei Klägern gegen die K-22-Planung und das Land als Planfeststellungsbehörde gescheitert ist. Das Verwaltungsgericht Schleswig hatte sich zuvor der Position der Kläger angeschlossen und die der Planung zugrunde liegenden Verkehrsgutachten als zu alt gerügt. Wegen der daraufhin vereinbarten Schlichtungsgespräche wurde das Gerichtsverfahren ausgesetzt. „Die Mediation war im September. Die Gespräche haben zu keinem Ergebnis geführt“, bestätigt die Sprecherin der Kreisverwaltung, Silke Linne, auf Anfrage. „Wir warten nun darauf, dass das Gericht das Verfahren wieder aufnimmt.“

„Für mich war das Scheitern der Mediationsgespräche keine Überraschung“, sagt Wolfgang Bätcke von der Bürgerinitiative. Seine Mitstreiter und er befürchten, dass nun „Stillstand in Tornesch für weitere Jahre zementiert“ werde. Auch ein Aspekt, der sie nun dazu bewegt, aktiv zu werden.