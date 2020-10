Halstenbek/Berlin. Laut Liste des Landgerichts Berlin war es Dienstag der 30. Verhandlungstag – und immer noch ist kein Ende des Prozesses gegen den Halstenbeker Andre M. absehbar. Der 32-Jährige, einst als Feuerteufel und Apfelfestbomber von Rellingen bekannt, soll für eine Serie von Hassmails und Bombendrohungen verantwortlich sein. Aufgrund der bundesweiten Bedeutung lagen die Ermittlungen bei der Generalstaatsanwaltschaft Berlin - und dort wird dem Halstenbeker auch der Prozess gemacht.

Das Verfahren startete am 21. April – mit großer Verspätung aufgrund einer Bombendrohung gegen das Gericht. Seit dem Beginn kommt die Strafkammer 10 des Landgerichts kaum voran, was dem Gesundheitszustand von Andre M. geschuldet ist. „Der Angeklagte ist nur beschränkt verhandlungsfähig, das Gericht kann jeweils nur zwei Stunden lang gegen ihn verhandeln“, so Gerichtssprecherin Lisa Jani. Laut ihren Angaben hat die Kammer inzwischen weitere Verhandlungstage anberaumt – und zwar bis zum 2. Dezember. Ob es dann zu einem Urteil kommt, ist weiterhin offen.

32-Jähriger bestreitet die Vorwürfe

Andre M. soll unter dem Pseudonym „Nationalsozialistische Offensive“ von Dezember 2018 bis April 2019 zahlreiche Drohmails unter anderem an Gerichte, Politiker, Medien, Polizeidienststellen, Rathäuser, Hotels, Bahnhöfe und Einkaufszentren im ganzen Land verschickt haben. Diverse größere Polizeieinsätze waren die Folge, etliche Gebäude mussten evakuiert werden.

Dass er der Urheber dieser nahezu beispiellosen Serie von Droh- und Hassmails ist, hat der 32-Jährige vor Gericht bestritten. Die Kammer ist angesichts der bisherigen Beweisaufnahme jedoch von seiner Schuld überzeugt. Ein Antrag der Verteidigung, den seit April 2019 geltenden Haftbefehl gegen den Halstenbeker aufzuheben, haben die Richter aus diesem Grund abgelehnt.

Ein IT-Experte des Berliner Landeskriminalamtes hat während des Verfahrens ausführlich über verdächtige Spuren berichtet, die sich auf dem Computer des Angeklagten fanden. Der soll die Droh­mails über einen „Tor-Brow­ser“, über den sich der Absen­der nicht direkt zurück­ver­fol­gen lässt, versendet haben. Andre M., der erst im Oktober 2018 aus der Haft entlassen worden war, wohnte in einem Zimmer im Haus seiner Eltern, die nach Halstenbek umgezogen waren. Er soll es kaum verlassen, Stunden am Rechner verbracht haben. Wie es dort aussah, zeigen Fotos, die der Vorsitzende Richter Thorsten Braunschweig im Verfahren den Beteiligten vorführte: Fahnen mit Hakenkreuzen, Poster und Fahnen mit NS-Symbolik, das Bild eines SS-Soldaten. Auch Dekowaffen fanden die Ermittler.

Sprachnachrichten an Facebook-Bekanntschaft verschickt

Wie der „Spiegel“ berichtete, wurden in dem Verfahren diverse WhatsApp-Sprachnachrichten abgespielt, die Andre M. einer jungen Frau schickte, die er in einer Face­book-Grup­pe für Men­schen mit psy­chi­schen Erkran­kun­gen kennengelernt hatte. Er spricht über Tötungsfantasien, seine Begeisterung für Amokläufe, über seine Verachtung für Menschen, seinen Mangel an Mitleid – und er bedauert, „dass es damals mit dem Apfelfest nicht geklappt hat“.

2008 hatte das Landgericht Itzehoe Andre M. im Fall des geplanten Anschlags freigesprochen, ihn aufgrund einer Serie von Sachbeschädigungen in die Psychiatrie eingewiesen. Dort saß er bis Ende 2013 ein. Kurze Zeit später begann in Rellingen eine Serie von Brandstiftungen und Sachbeschädigungen, Ende 2014 wurde der heute 32-Jährige als Täter festgenommen. Er saß dann bis Oktober 2018 in Haft. Andre M. leidet an Psychopathie und diversen Phobien, er isst und trinkt nur unregelmäßig, hat starkes Untergewicht.