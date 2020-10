Schenefeld. Die Hängepartie – für Sven Callesen und seine Grundstücksnachbarn im Gewerbegebiet am Schenefelder Osterbrooksweg geht sie weiter. Seit knapp zwei Jahren gilt für die Flächen im B-Plan 16 eine Veränderungssperre. Jetzt wurde diese Maßnahme mit Beschluss der Ratsversammlung für ein weiteres Jahr verlängert, damit die Stadt eine Änderung des Bebauungsplans durchdrücken kann. Sie will dort angrenzend an European XFEL langfristig nur Betriebe zulassen, die sich mit Forschung und Entwicklung befassen.

Für Callesen, der Geschäftsführer des Autohauses Elbgemeinden und Sprecher einer Interessengemeinschaft der Anlieger ist, wäre dies der Todesstoß. „Wir haben zwar Bestandschutz, könnten uns aber nicht mehr weiterentwickeln.“ An- oder Umbauten der bestehenden Firmen wären nicht mehr möglich, eine Neuvermietung oder ein Verkauf von Flächen auch nicht – es sei denn, die Interessenten kämen aus dem Bereich Forschung und Entwicklung. „Die Stadt entzieht uns damit die Geschäftsgrundlage“, sagt Callesen, dessen Familie seit mehr als vier Jahrzehnten am Osterbrooksweg Flächen und Immobilien besitzt und auch als Vermieter auftritt.

Alles lief problemlos – bis es am 10. August 2017 auf dem Grundstück hinter dem Autohaus Elbgemeinden zu einem Großbrand kam. Das Sport- und Fitnesszentrum RCS SportWelt Schenefeld wurde ein Raub der Flammen. Ein Jahr später entschieden die Betreiber sich gegen einen Wiederaufbau und verkauften das 20.000 Quadratmeter große Areal an der Holzkoppel an die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH), die dort die Erweiterung ihres Busbetriebshofs planten.

Das rief die Stadt auf den Plan, die sich eigentlich mit den VHH bereits handelseinig über einen Umzug auf eine städtische Fläche am Osterbrooksweg war. Dort sollte auf dem Parkplatz der ehemaligen Spar-Zentrale nach dem Willen der Stadt der neue Busbetriebshof entstehen. Dass die VHH nun auf ihrem bisherigen Standort am Osterbrooksweg bleiben und die Fläche an der Holzkoppel dazunehmen, lehnte die Stadt ab. Die Kommunalpolitiker erließen kurzfristig die Veränderungssperre, um das VHH-Projekt zu unterbinden. Das Verkehrsunternehmen klagte dagegen, das Verwaltungsgericht Schleswig verhandelt den Fall am 21. Oktober.

Zwischen die Fronten gerieten die Eigentümer mehrerer Grundstücke angrenzend an die VHH-Fläche und die ehemalige RCS SportWelt. Es handelt sich um 20 Betriebe, die laut Callesen langfristig in ihrer Existenz bedroht wären, wenn es bei der Ausweisung der Flächen ausschließlich für Forschung und Entwicklung bleiben sollte. „Wir sind nicht gegen derartige Betriebe, aber die könnten sich bei entsprechendem Bedarf schon heute hier bei uns ansiedeln“, sagt Callesen. Nach seiner Kenntnis gebe es jedoch weder für das ehemalige Areal der RCS SportWelt noch für die angrenzenden Flächen Interessenten aus diesem Bereich.

„Was hier am Osterbrooksweg floriert, sind Handwerksbetriebe, Autofirmen und Automobilzulieferer“, sagt Callesen. Diese Betriebe seien bereits teilweise seit Jahrzehnten vorhanden und würden nicht unerhebliche Summen an Gewerbesteuern zahlen. „Statt dass sich die Stadt auf diese florierenden Betriebe besinnt und ihnen eine Weiterentwicklung ermöglicht, wirft sie ihnen Knüppel zwischen die Beine.“ Einzig die Schenefelder CDU habe zuletzt versucht, bei der B-Plan-Änderung einen Passus einzufügen, der den vorhandenen Betrieben eine Existenzsicherung und Weiterentwicklungsperspektive bietet. Dieser Antrag habe zunächst jedoch keine Mehrheit gefunden.

Hier Veränderungssperre, auf der anderen Straßenseite nicht

„Wir hoffen nach wie vor darauf, dass sich die anderen Parteien dem Antrag anschließen“, so der Autohaus-Chef. Callesen spricht auch von einer Wettbewerbsverzerrung. Direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite, die zu einem anderen B-Plan gehört und keiner Veränderungssperre unterliegt, haben sich auf dem ehemaligen Areal von Möbel Richter zuletzt drei Firmen neu angesiedelt, die mit Fahrzeugen handeln und Reparaturen erledigen. „Auf unserer Straßenseite wäre dies nicht mehr möglich.“

Unter diesen Umständen, so warnt der Sprecher der Interessengemeinschaft, würde keiner der Eigentümer mehr investieren. Er prophezeit dauerhaften Leerstand und verfallende Immobilien. „Veränderungen müssen möglich sein, gerade in der jetzigen Zeit sind permanentes Umdenken und Neuinvestitionen gefragt“, sagt Jan Elmenhorst, Chef der Elmco Bautechnik. Seiner Familie gehören seit den frühen 70er-Jahren Flächen am Osterbrooksweg, die teilweise selbst genutzt werden, teilweise vermietet sind.

„Das Wort Veränderungssperre ist doch ein Trugschluss, eine Wortlüge“, sagt er. Denn für die betroffenen Betriebe würde sich alles ändern. „Uns wird jegliche Entwicklungsperspektive genommen.“ Um die zu erhalten, wollen Callesen und Elmenhorst weiter kämpfen. „Der Streit zwischen der Stadt und den VHH interessiert uns nicht, da mischen wir uns nicht ein.“ Doch sie würden nicht länger die Leidtragenden dieser Auseinandersetzung sein wollen.