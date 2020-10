Halstenbek. Ende vorigen Jahres ist der Schulwald an der Grundschule Bickbargen in Halstenbek einer regelrechten „Frischzellenkur“ unterzogen worden. Jetzt konnte die Gemeinde das 2019 begonnene Projekt fortsetzen – dank eines Wettbewerbs der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW), bei dem Halstenbek den Sieg davontrug.

In enger Kooperation mit den Schleswig-Holsteinischen Landesforsten kümmert sich der hiesige Landesverband der SDW seit 2016 darum, ältere Schulwälder zu revitalisieren. Pro Jahr werden zwei Anlagen durchforstet, von herabhängenden toten Ästen befreit und es erfolgen Neuanpflanzungen.

Halstenbek hatte sich für diese Förderung beworben und wurde auch ausgewählt. Die Gemeinde erhielt dafür 2000 Euro. Für die Hälfte dieser Summe erwarb die Gemeinde von einer Baumschule mehrere neue Bäume, die in einer gemeinsamen Aktion von den Viertklässlern eingepflanzt wurden. Die andere Hälfte ging an ein Unternehmen, das Rückschnitte sowie Sägearbeiten in dem Schulwald vornahm.

Die Idee solcher Schulwälder war in den 50er-Jahren des vorigen Jahrtausends im Landesverband der SDW entstanden. Mehr als 1000 solcher Anlagen sind im nördlichsten Bundesland daraufhin ins Leben gerufen worden. Die meisten sind heute nicht mehr vorhanden oder total verwildert.

Nicht so in Halstenbek, wo der Unterricht im grünen Klassenzimmer sich großer Beliebtheit erfreut. 22.000 Euro hat die Überarbeitung des Schulwalds gekostet. Neben der SDW hatte sich die Bürgerstiftung Bruno Helms mit 6000 Euro an dem Projekt beteiligt. Außer der Aufforstung und den Rückschnitten stand die Erneuerung eines Teiches im Vordergrund. Er war derart verschlammt, dass eine Nutzung nicht mehr möglich war. Zudem wurde der Holzsteg als nicht mehr verkehrssicher eingestuft, sodass keine naturpädagogische Arbeit mehr erfolgen konnte.