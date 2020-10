Pinneberg. Er hatte wenig Geld, da reichte ein einziger Job nicht. Er besaß zwar Ratsche und Tutehorn, wie es sich für einen echten hauptberuflichen Nachtwächter gehörte, aber er musste sich mitunter auch in einen lebendigen Wecker verwandeln. Die Rede ist vom legendären Otto Klafack.

Am Freitag, 9. Oktober, um 18 Uhr schlüpft der Pinneberger Museumspädagoge Peter Russ wieder in die Rolle des berühmten Nachtwächters und führt Besucher samt Fidibus und Tutehorn durch die Pinneberger Innenstadt. Das Hauptthema dieser historischen Führung sind eben die unzähligen Berufe, die Klafack ausübte, um überleben zu können. Denn die Bezahlung war sehr niedrig und die Inflation hoch.

Der äußerst beliebte Nachtwächter verbreitete in der Kleinstadt ein Gefühl von Sicherheit, half anderen Menschen und war somit sehr beliebt. Und er hatte viele Aufgaben, war Bademeister, Hafenmeister, Marktmeister und Hundesteuerneintreiber, doch erweckte er vor allem durch das Straßenlaternenanzünden und das nächtliche Wachen ein Gefühl von Sicherheit bei den Menschen.

Außergewöhnlich und der Bevölkerung eine große Hilfe sollen seine Weckdienste gewesen sein. Und die funktionierten so: Die Bürger hatten einen Faden um den Zeh, an dem Klafack zog, besagt eine Geschichte. Dieser und noch vielen anderen Geschichten über den berühmten Nachtwächter können die Teilnehmer der Stadtführung gespannt lauschen. Peter Russ verkörpert die Rolle des Otto Klafack, samt Kostüm und Geschichten, vor allem wegen seiner passenden Arbeitsutensilien sehr authentisch. Mit einer Ladung voller Humor und Begeisterung erwartet der Historiker seine Besucher am Pinneberg Museum (Dingstätte 25). Es gelten, aufgrund der aktuellen Situation, die Hygieneregeln. Die Teilnahme koste sieben Euro.