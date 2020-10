Seestermühe. Gute Nachricht für die barocke Lindenallee am Gut Seestermühe: Nun ist es einem runden Tisch von Akteuren unter der Leitung und Koordination des gemeinnützigen Fördervereins Kulturlandschaft Pinneberger Baumschulland gelungen, knapp 200.000 Euro Fördergeld einzuwerben, um das Ensemble zu retten. Davon bezahlt werden Baumpflege, Neupflanzungen und Umweltbildung.

Nach fünf anstrengenden Jahren hat die Baumpflege im denkmalgeschützten Garten am Freitag begonnen. Sie ist wichtig: „Für den Kreis Pinneberg und das Marschgebiet ist der Barockgarten einzigartig“, stellt Margita Meyer vom Landesamt für Denkmalpflege in ihrer baumgutachterlichen Expertise zum Erhalt des Gründenkmals fest. „Neben Jersbek und Wensin ist Seestermühe eines der wenigen adeligen Güter im Lande, die ihre architektonisch-geometrische Überformung aus dem 18. Jahrhundert weitgehend erhalten haben. Insofern beherbergt der Garten bis heute noch Hunderte von barocken Bäumen, die mehr als 250 Jahre alt sind und deren Zeugniswert einen herausragenden botanischen Schatz darstellt. Wir möchten, dass möglichst viele Altbäume in der Allee erhalten bleiben, dafür müssen die ehemals gekappten Bäume immer wieder entlastet, also beschnitten werden“, so Meyer weiter.

Doch das alles kostet Geld. Viel Geld, was den Eigentümern, der Familie von Kielmansegg, nicht zur Verfügung steht. 2015 berief Frank Schoppa, Vorsitzender des Fördervereins Kulturlandschaft Pinneberger Baumschulland, dann den runden Tisch ein. Mit dabei: Experten vom Landesdenkmalamt und der Naturschutzbehörde, Mitglieder des Vereins zur Erhaltung Historischer Gärten, Vertreter der Gemeinde und viele mehr. „Die Seestermüher Lindenallee ist ein Objekt, an dem immer herumgeschnitten werden muss“, und „es ist höchste Zeit, damit systematisch anzufangen, stellte Schoppa fest.

23 der 572 Linden sind irreparabel geschädigt

Um den barocken Charakter des Gartens wiederherzustellen, den um 1700 der königlich-dänische Diplomat Hans Hinrich von Ahlefeld hatte errichten lassen, ist die Baumpflege zwingend notwendig, wie Ole Clasmeier betont, ein jetzt mit den Arbeiten betrauter Experte des Pinneberger Baumpflege-Fachbetriebs Uwe Thomsen. Konkret müssen 23 der 572 alten Linden gefällt werden, „da eine Kompensation mittels kurativer Pflegemaßnahmen teilweise nicht mehr möglich ist“.

Frank Schoppa vom Förderverein Kulturlandschaft Pinneberger Baumschulland (r.) und Baumpfleger Ole Clasmeier an einem stark in Mitleidenschaft gezogenen Lindenstamm.

Foto: KITTY HAUG / Kitty Haug

Mit dem Rückschnitt der mittlerweile viel zu großen Kronen ist am Freitag begonnen worden. Der fällt radikal aus – bis auf die alten Stammköpfe. „Sieht ein, zwei Jahre gewöhnungsbedürftig aus“, stellt Frank Schoppa fest, „das ist aber zwingend notwendig, denn jede dieser Maßnahmen rettet diese Bäume.“ Zwar wurde die Allee in der Vergangenheit immer wieder gekappt beziehungsweise stark zurückgeschnitten, jedoch nicht regelmäßig und nicht immer professionell. Der letzte Schnitt erfolgte im Jahr 2004, wie Graf Alexander von Kielmansegg erklärt. Ein Erhalt der stilistisch typischen Kopfbäume sei so über die Jahre nicht erreicht worden. Nach dem Rückschnitt sämtlicher Kronen werden 50 neue Bäume an leeren Stellen neu gesetzt, damit der Allee-Charakter erhalten bleibt.

Kranke Linden werden „verarztet“ und sollen so erhalten bleiben. „In vielen alten Linden steckt viel mehr außer Baum“, erklärt Schoppa, böten sie doch Insekten, Vögeln oder auch Fledermäusen Lebensraum, den es zu erhalten gelte. Denn jede Allee sei per Gesetz geschützt, daher seien Denkmal- und Naturschützer hier gleichermaßen daran interessiert, diesen Park zu erhalten, betont Schoppa.

Doch damit nicht genug. Ein Teil des Geldes soll für die Umweltbildung zur Verfügung gestellt werden. „Eine kleine mobile Dauerausstellung soll Besuchern, unter anderem Schülern, erklären, welche Bedeutung Alleen haben und, ganz speziell, welche Bedeutung die Seestermüher Allee hat“, sagt Schoppa.

Die reinen Baumpflegearbeiten sollen bis Weihnachten abgeschlossen sein. Am letzten Tag der gesamten Maßnahmen, voraussichtlich der 25. April 2021 – zugleich der Internationale Tag des Baumes –, soll auf dem Gelände gefeiert werden. Ein Bürgerfest ist geplant - zum Dank an alle Akteure und als Auftakt zur Gründung eines gemeinnützigen Vereins. Dessen Ziel: die Gartenanlage zukünftig fortlaufend zu unterstützen.