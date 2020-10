Kreis Pinneberg. Das Gesundheitsamt des Kreises Pinneberg hat seit Donnerstag 17 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet: Am Freitag kamen sechs hinzu, am Sonnabend acht und am Sonntag drei. Damit steigt die Zahl derer, die sich seit Beginn der Pandemie angesteckt haben, auf 897. Davon sind 295 Infektionen seit Anfang Juli gemeldet worden; zuvor war der Kreis Pinneberg schon mal drei Wochen komplett Corona-frei gewesen.

Die Zahl der Verstorbenen stagniert bei 47, die der Genesenen liegt jetzt bei 776. Daraus ergibt sich, dass zurzeit 74 Personen akut erkrankt sind. Eine von ihnen wird in einem Krankenhaus behandelt. Seit Beginn der Pandemie mussten 143 Menschen mit Corina-Symptomen in einer Klinik behandelt werden.

Unterdessen hat der Kreis Pinneberg zwei Allgemeinverfügungen verlängert, die der Eindämmung des Coronavirus dienen sollen. Eine betrifft die Insel Helgoland. So ist es weiterhin all denjenigen verboten, die Hochseeinsel zu betreten, die sich innerhalb der vergangenen 14 Tage in einer als Risikogebiet eingestuften Gegend aufgehalten haben. Gäste müssen auf dem Schiff oder im Flugzeug schriftlich eine entsprechende Erklärung abgeben. Ausgenommen sind Menschen, die nachweisen können, sich gegebenenfalls in Isolation begeben zu können. Die Regelung gilt nun zunächst bis 1. November. Zum Hintergrund: Auf Helgoland gibt es nur wenige Klinikbetten, sodass die Insel bei einem größeren Corona-Ausbruch schnell an die Grenzen der medizinischen Versorgung stieße. Bislang hat es einen einzigen Corona-Fall auf Helgoland gegeben.

Die zweite Verfügung betrifft Leiharbeiter in Betrieben der Fleischverarbeitung. Sie dürfen 14 Tage nicht beschäftigt werden, wenn sie zuvor in einem anderen Betrieb tätig waren.