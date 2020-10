Seestermühe. Die Gärten von Versailles waren Vorbild, als Hans Hinrich von Ahlefeldt 1710 einen prunkvollen Garten im französischen Stil auf Gut Seestermühe anlegte. Kein Wunder also, dass ein zweistündiger Rundgang am heutigen Freitag zur stattlichen Linden-Doppelallee den Titel „Klein Versailles in der Elbmarsch“ trägt. Frank Schoppa, zertifizierter Natur- und Landschaftsführer, Geschäftsführer des Bunds deutscher Baumschulen Schleswig-Holstein und Vorsitzender des Fördervereins Kulturlandschaft Pinneberger Baumschulland, geleitet die Besucher durch die etwa 700 Meter lange und 300 Jahre alte Allee auf der Gutsanlage.

Gut Seestermühe ist neben dem in Haseldorf die zweite Gutsanlage in den Pinneberger Elbmarschen. Es liegt direkt an der Elbe zwischen den Flüssen Krückau und Pinnau inmitten der Seestermüher Marsch. Schon von Weitem erblicken Besucher zwischen Reetdachhäusern mit ihren typisch gestreiften Holzgiebeln und der ebenen Marschlandschaft die lange, vierreihige Baumallee am Horizont.

Seinen Anfang nahm das Gut bereits 1494, als der Ritter Hans von Ahlefeldt die Haseldorfer Marsch erwarb und in Seestermühe eine Burg errichten ließ, von der jedoch nichts erhalten ist. Erst der Barockgarten des Gutes ist gut dokumentiert. Hans Hinrich von Ahlefeldt übernahm 1695 das veraltete Gut, führte moderne Wirtschaftsmethoden ein und entfaltete eine rege Bautätigkeit. Als königlich-dänischer Diplomat und Kammerherr kam Ahlefeldt durch viele Auslandsreisen mit den modernsten Gartenschöpfungen in Versailles, Marly und Chantilly in Berührung und sammelte dort die Ideen für seinen Garten im klassisch-französischen Stil. Praktische Unterstützung erfuhr er dabei vermutlich von dem holländischen Gärtner Johann Driessen, der von 1706 bis 1712 in Seestermühe tätig gewesen ist.

Garten galt von Anfang an als bedeutendester in der Region

Der Garten galt bereits in seiner Entstehungszeit als eine der bedeutendsten Anlagen im Land. Er war der erste Gutsgarten Schleswig-Holsteins, der sich stilistisch an den Ideen des französischen Gartenarchitekten am Hof Ludwigs des XIV, André Le Nôtre (1613–1700), orientierte. Noch heute werden in Versailles die vom Gartenbau-Meister geordneten Linden in Form geschnitten.

Seit 1752 ist das Gut Seestermühe mit sämtlichen Gartenanlagen im Besitz der Grafen von Kielmansegg, die sie vollendet haben. Die von Ahlefeldts hatten auf Grund wirtschaftlicher Schwierigkeiten, die sich aus der Bautätigkeit ergaben, das Anwesen verkauft.

Die zentrale Hauptachse des barocken Gartens als geschnittene, vierreihige Hainbuchen- und Lindenallee spannt sich zwischen Herrenhaus und Teehaus. Im vorderen Teil spiegeln sich die Baumgestalten in einem alten Wassergraben, wo einst Meeresgötter- und Nymphenbrunnen sprudelten. Die romantisch überwachsenen alten Kutschwege der Allee sind heute schöne, geschichtsreiche Spazierpfade.

Die historische und unter Denkmalschutz stehende Linden-Doppelallee wurde 2010 als schönste Allee Schleswig-Holsteins im privaten Besitz gekürt. Anders als viele andere Barockgärten ist das Kleinod von Seestermühe im 19. Jahrhundert nicht landschaftlich überformt worden. Seine Grundstruktur ist bis heute erhalten.

Allerdings ist die öffentlich zugängliche Allee durch Krankheit und Überalterung in ihrem Bestand zunehmend bedroht. Auf eigene Kosten lassen die heutigen Besitzer die Linden schneiden, den Auswuchs entfernen. Das kostet jährlich 5000 bis 7000 Euro. Die Familie betreibt ringsum Ackerbau und verwaltet das Gut. Gräfin Gisela von Kielmansegg schneidet noch immer selbst die vielen Rosenstöcke vor dem Gutshaus, mehr kann die Familie nicht leisten, die auch die historischen, mitten im Marschland ständig von Feuchtigkeit bedrohten Gebäude zu erhalten bemüht ist.

200.000 Euro zur Rettung der Allee zusammengekommen

Auf Initiative des Fördervereins Kulturlandschaft Pinneberger Baumschulland und mit finanzieller Förderung des Landesamts für Denkmalpflege kam bereits 2016 ein Gutachten vom Pinneberger Baumspezialist Uwe Thomsen zu dem Schluss, dass von den 600 Bäumen 23 der alten Linden gefällt werden müssen. Für diesen Schritt und weitere Pflegemaßnahmen wie Nachpflanzungen oder Rückschnitte betragen die Gesamtkosten 120.000 Euro. Ein Förderantrag der Eigentümer an Kulturstaatsministerin Monika Grütters wurde im Mai 2019 negativ beschieden.

Doch die Denkmalschutzbehörde des Landes, der Kreis, die Gemeinde, der Förderverein, private Spender und die Eigentümer haben nicht aufgeben. Bis Ende September kamen zur Rettung der Allee 200.000 Euro zusammen.

Rundgang: Fr 2.10., 15 Uhr, Seestermühe, Schulstraße 15, fünf Euro, Anmeldung unter Telefon 04120/706 84 00.