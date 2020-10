Pinneberg/Itzehoe. Vorige Woche durfte Johann Z. das Landgericht Itzehoe nicht betreten. Bei Arbeitskollegen des Angeklagten war eine Ansteckung mit dem Coronavirus vermutet worden. Das bestätigte sich jedoch nicht. So konnte Donnerstag nach zwei ausgefallenen Prozesstagen das Berufungsverfahren gegen den 24-Jährigen fortgesetzt werden. Er soll am 16. September 2017 ein Feuer im Pinneberger Fahrradgeschäft Megabike gelegt haben, bei dem ein Schaden von mehr als 800.000 Euro entstanden ist. Das Geschäft war mehr als sechs Monate für eine Sanierung geschlossen.

Der Sachverständige Stefan Knauss, der vorige Woche umsonst aus Ebersberg bei München angereist war, konnte nun im zweiten Anlauf vernommen werden. Der 54 Jahre alte Biologe arbeitet bei Eurofins Forensik, dem größten DNA-Analyselabor in Deutschland. Bei der privaten Firma waren mehrere Abriebe gelandet, die von der Feuerleiter auf der Rückseite des Gebäudes stammten. Die Polizei vermutete, dass der Feuerteufel von dort auf das Dach geklettert ist, ein Oberlicht aufgebrochen und brennendes Material in das Gebäude geworfen hat.

„Wir konnten aus einem Abrieb die DNA einer unbekannten männlichen Person extrahieren“, so der Experte. Er habe die DNA-Merkmale an das LKA in Kiel weitergegeben und sei dann wenig später über einen Treffer in der Datenbank informiert worden. Ein Vergleich habe dann gezeigt, dass der Angeklagte „ohne einen vernünftigen Zweifel Verursacher der Spur ist“. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um die DNA von Johann Z. handele, sei fünf Billionen mal höher als die einer anderen männlichen Person.

Doch wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass eine Brandstiftung ursächlich ist? Bereits im ersten Verfahren vor dem Schöffengericht Pinneberg, das im August 2019 mit einer Verurteilung von Johann Z. zu drei Jahren Haft endete, hatte die Verteidigung eine ganz andere Version ins Spiel gebracht: einen Kurzschluss in einer elektrischen Leitung. Den hatte Holger Herdejürgen (64), Brandsachverständiger des Landeskriminalamtes (LKA) Kiel, im Gutachten aufgeführt.

Herdejürgen wurde Donnerstag als zweiter Sachverständiger gehört – und machte deutlich, dass aus seiner Sicht der Kurzschluss eine Folge des Brandes, nicht aber dessen Ursache ist. Eine Brandstiftung sei „deutlich wahrscheinlicher“ als eine technische Ursache, so der 64-Jährige. Einhundertprozentig festlegen könne er sich jedoch nicht. „In meinem Beruf sprechen wir immer von Wahrscheinlichkeiten.“ Sicher sei aber, dass keine Hinweise für die Verwendung von brennbaren Flüssigkeiten gefunden worden seien.

Laut dem LKA-Mann lag der Brandschwerpunkt in einem etwa zwei mal vier Meter großen Bereich etwa mittig auf der Verkaufsfläche. Dort hätten sich mehrere Räder auf Podesten befunden, es seien jedoch keine E-Bikes dabei gewesen. Direkt darüber habe sich ein Oberlicht befunden, das als Einziges der vier dicht beieinander liegenden Oberlichter vom Brand total zerstört gewesen sei. Unter dem Oberlicht sei als Einbruchschutz ein Gitter verbaut gewesen, die Auskleidung der abgehängten Decke ringsherum habe aus Mineralfaserplatten bestanden.

Während die Mineralfaserplatten nicht brennbar gewesen seien, habe sich das Gitter sowie anderes Kunststoffmaterial unterhalb des Lichtschachtes schnell entzünden lassen. „Schon die offene Flamme eines Feuerzeugs reichte aus und hat ein eigenständiges Brennen der Materialien bewirkt“, so der Experte. Diese seien dann vermutlich heruntergetropft und hätten den Brand auf der Verkaufsfläche ausgelöst.

Die von der Verteidigung ins Spiel gebrachte umgekehrte Variante, nämlich der Kurzschluss im Bereich der Verkaufsfläche, von wo aus sich der Brand nach oben in Richtung des Oberlichts entwickelt hat, hält der Experte für deutlich weniger wahrscheinlich. „Das Schadensbild passt nicht dazu. In einem solchen Fall hätte ich erwartet, dass alle vier Oberlichter Schäden aufweisen würden.“ Ein Urteil wird voraussichtlich am 27. Oktober erwartet.