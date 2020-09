Sven Hermann aus Elmshorn hat diesen seltenen Blick auf die Knechtschen Hallen eingefangen. Er erläutert: „Dabei handelt es sich um einen Blick in die Schlucht zwischen den beiden großen Hallen mit der Sicht in Richtung Kölln. Am Bild ist sehr gut die Struktur der Gebäude und Fenster zu erkennen, und es zeigt die exponierte Lage.“

Foto: Sven Herrmann / Verschiedene