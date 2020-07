Kreis Pinneberg Unterricht in den Ferien – 112 Schüler sind dabei

Lehrerin Heidrun Engels unterrichtet zwei Schüler der Summerschool an der Wedeler Ernst-Barlach-Schule. Schüler und Lehrkräfte gehen hier freiwillig in den Ferien zur Schule.

Wegen Corona verpasster Lernstoff wird an Schulen des Kreises in der Summerschool nachgeholt. Wie das funktioniert? Ein Ortstermin in Wedel.