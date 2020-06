Wie viel ist uns als Gesellschaft die Kunst wert?

In der Ausstellung „Ad hoc“ will die Drostei eine Debatte zur Corona-Krise aus Künstlersicht anregen. Geplante Skulpturenschau verschoben.

Pinneberg. In der Überzeugung, dass Kunst nicht primär dazu da ist, ein Zimmer zu dekorieren, bietet die neue Ausstellung „Ad hoc“ in der Pinneberger Drostei vielleicht genügend Zündstoff, um eine Debatte wiederzubeleben und eine andere zu bereichern, die jetzt so fällig ist wie lange nicht mehr. Drostei-Leiterin Stefanie Fricke hat die Ausstellung ad hoc aus dem Boden gestampft, weil sie eine aufwendigere Skulpturen-Ausstellung verschieben musste und zurzeit täglich mit der schwierigen Situation von Künstlern in Corona-Zeiten konfrontiert ist. Die erwähnte Debatte dreht sich um die allgemeinen, aber auch finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Corona – das heißt für die Künstlerin Brigitta Höppner, dass seit März nirgendwo Vernissagen stattfinden, zu denen potenzielle Sammler und Kunden kommen könnten, und dass, wenn überhaupt, in der Kunst auf kleinster Flamme gekocht wird. Viele Künstler, die sowieso schon sehr rechnen müssen, geraten durch die Corona-Krise in noch stärkere wirtschaftliche Bedrängnis. Folgerichtig stellt Stefanie Fricke in ihrer inspirierenden Ausstellung mit Werken von 13 Künstlern die Frage: „Was sind uns als Gesellschaft Kunst und Kultur wert? Wer trägt die Kosten? Sollte der Eintritt in die Museen frei sein? Und wenn ja, wer bezahlt die Künstler?“

Diese Diskussion müsse sie als Kulturknotenpunkt eröffnen, sagt Fricke und bringt die Auseinandersetzung mit dem Thema auf den Punkt, indem sie das Eintrittsgeld zur freiwilligen Leistung erklärt: „Zahlen Sie, was es Ihnen wert ist!“

Keine Sorge, bleischwere „Corona-Kunst“ gibt es in der Drostei nicht zu sehen, wohl aber Bilder, Skulpturen, Objekte, Installationen und Videokunst, die im engeren oder weiteren Sinn „eine verrückte Zeit reflektieren“, sagt Stefanie Fricke. Fest steht, dass jeder Künstler für seine Teilnahme eine Ausstellungsvergütung erhält, also eine gewisse finanzielle Wertschätzung.

Wie die Ausstellung erkennen lässt, empfinden viele die Gegenwart als eine Zeit mangelnder Bodenhaftung und Sicherheit, wenn auch die Ausdrucksmittel sehr unterschiedlich sind. Jo Köser zum Beispiel arbeitet mit natürlichen Steinen und koppelt sie mit dem antiken Mythos des Sisyphos, in den sich wahrscheinlich viele Künstler hineinversetzen können: Hat Sisyphos den Stein den Berg hinaufgewälzt, rollt er sodann wieder herab.

Angesichts des ungeheuer hohen Alters von Steinen, an denen die Jahrhunderte spurlos vorübergegangen sind, erscheinen menschliche Anstrengungen absurd und komisch, findet Köser.

Im nächsten Raum begegnen sich Installationen, Objekte und Bilder wie die von Anne Dingkuhn, die eine gewisse Ewigkeitsaussage macht: Eine wolkige Himmelsansicht voller Vögel, über die die Künstlerin schemenhaft die Umrisse einer Art Landkarte legt. Darin sucht sie „nach Verortung, Selbstvergewisserung und Resonanz“. Auch Mioq hat das Thema Reisen ausgesucht, verbunden mit der eigenen Biografie, das Erinnerungen wachruft und das Verstreichen der Zeit ins Bewusstsein rückt. Ihre wunderschöne Arbeit heißt „Nachthemd reisend“ und zeigt viele Farbfotos von dem seidenen Nachthemd ihrer Großmutter, das sie auf Reisen begleitet hat. Mal in der Natur auf Gras liegend, auf alten Steinmauern, im nächtlichen Blau, am Haken an der Wand. Alle Fotos hat sie auf einer Spiegelplatte aufgestellt, in der sich die Besucher spiegeln können.

Die Künstlerin Inken N. Woldsen kann als Vertreterin der Arte Povera gelten, denn ihre Materialien sind durchweg „arm“: In Baumwolltücher wickelt sie Gegenstände, vergräbt sie für eine Weile in der Erde und erzeugt dadurch eine geheimnisvolle Patina. Eine ihrer Bild-Serien nennt sie „Corona schwebt über allem“, meint damit aber auch die vergöttlichte Ariadne, die als Corona im Himmel schwebt. Eine andere heißt „Vorsichtige Öffnung“ und zeigt zugleich die Brüchigkeit. Auch Ines Collar findet für die „neue Normalität“ ein starkes Bild voller Inseln, auf denen maximal zwei Menschen gemeinsam stehen.

In den Augen der Malerin Brigitta Höppner ist die Corona-Pandemie ein Paradebeispiel für Auflösung, eines ihrer Hauptthemen, mit denen sie sich seit Jahren beschäftigt: „Ich habe das Gefühl, dass sich einiges an Werten und Normen aufgelöst hat“, sagt sie. In ihren Bildern hält sie die Ratlosigkeit von Männern in Anzügen fest, die seltsamen Lichtspielen im Hintergrund ausgesetzt sind.

Die Künstlerin Gagel schließlich wählt Beispiele aus der Natur als Gegenbilder zu der aktuell überregulierten Welt voller Einschränkungen, zu denen die Abweichungen und das Zufallsprinzip der Natur nicht passen mögen.

Ad hoc: Ausstellung, 10.–28. Juni, Drostei, Dingstätte 23, Pinneberg, jeweils Mittwoch bis Sonntag 11–17 Uhr. Eintritt: „Zahle, was es dir wert ist“, im Foyer steht eine Box dafür bereit.