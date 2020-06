Fingerkuppe ab: Angeklagter will unschuldig sein

Ellerbek/Itzehoe. Wollte Omar K. (34) am 3. November in Ellerbek ein Au-pair-Mädchen vergewaltigen – oder war alles nur ein Missverständnis? Am dritten Prozesstag am Donnerstag vor dem Amtsgericht Itzehoe hat der Angeklagte das Wort – und der beteuert über seine Anwältin Stefanie Martens, unschuldig zu sein. Das Geschehen zu nächtlicher Stunde an der Pinneberger Straße sei aus dem Ruder gelaufen, weil das damals 23 Jahre alte Opfer seine Absicht fehlinterpretiert habe. „Ich wollte sie nach dem Weg fragen“, so der Angeklagte, dem sexuelle Nötigung vorgeworfen wird.

Er habe an diesem Abend wie immer als Sicherheitskraft gearbeitet und sei dabei mit einer Frau ins Gespräch gekommen, der er von seinem mühseligen Arbeitsweg mit Bahn und Bus berichtet habe. „Sie riet mir, nur den Bus zu nehmen.“ Er habe dies nach Dienstschluss zum ersten Mal versucht und habe die ganze Busfahrt mit seinem Handy gesurft. „Ich habe dann irgendwie meine Haltestelle verpasst.“ Er sei dann am nächstmöglichen Haltepunkt ausgestiegen und habe vergeblich versucht, sich zu orientieren. „Dann sah ich 50 Meter entfernt eine junge Frau und beschloss, sie nach dem Weg zu fragen.“

Er habe sie mehrfach angesprochen, sie habe jedoch nicht geantwortet. „Sie trug eine Kapuze auf dem Kopf, sodass ich nicht sehen konnte, dass sie Kopfhörer in den Ohren hatte.“ Er habe dann von hinten zu der jungen Frau aufgeschlossen und sie an der Schulter angefasst, woraufhin sie sofort zu schreien begonnen habe. Er sei in Panik geraten und habe nicht gewollt, dass durch die Schreie jemand auf das Geschehen aufmerksam wird, so Omar K. weiter. „Ich habe ihr dann mit einer Hand den Mund zugehalten, dabei ist mein Finger in ihren Mund geraten, und sie hat sofort draufgebissen.“

Er habe die junge Frau dann in den Schwitzkasten genommen, um seinen Finger aus ihrem Mund zu befreien. Sie sei daraufhin zu Boden gegangen und habe ihn mitgerissen, jedoch weiter zugebissen. „Irgendwann habe ich gespürt, dass die Fingerkuppe ab ist. Ich hatte schreckliche Schmerzen und habe geschrien wie noch nie in meinem Leben.“

Er habe nichts Sexuelles von der heute 24-Jährigen gewollt. „Ich hätte sie nicht anfassen dürfen, das war extrem dumm von mir.“ In den Schritt, wie in der Anklage behauptet, habe er die Frau jedoch nicht gefasst. Diese Aussage des Opfers sei falsch. Eine DNA-Spur des Angeklagten, die laut Gutachten auf der Hose der Frau im Bereich der Vagina gefunden wurde, erkennt Verteidigerin Martens nicht an. Sie hat beantragt, den LKA-Gutachter zu einem der nächsten Verhandlungstage zu laden – und sie will ein weiteres Gutachten, um diesen Punkt nochmals überprüfen zu können.

Ob das Gericht darauf eingeht, wurde am Donnerstag nicht entschieden. Spannend wird die Frage, ob das Gericht Omar K. seine Geschichte abnimmt. Der hatte im Ermittlungsverfahren behauptet, seine Fingerkuppe im Stabmixer abgetrennt zu haben. Erst als ein DNA-Abgleich die am Tatort gefundene Fingerkuppe ihm zuordnete, änderte er seine Version. Ein Urteil wird im Juli erwartet.