Zwei Gewitterfronten – 60 Feuerwehreinsätze

Kreis Pinneberg. Zwei heftige Gewitter mit Starkregen sind Mittwochabend sowie Donnerstagmittag über den Kreis Pinneberg hinweggezogen und haben den Freiwilligen Feuerwehren eine Menge Arbeit beschert. Nach Auskunft der Rettungsleitstelle kam es am Mittwochabend zu 50, am Donnerstag dann zu zehn Feuerwehreinsätzen. Während der Schwerpunkt beim ersten Gewitter auf den Städten und Gemeinden an der Hamburger Stadtgrenze lag, war einen Tag später das gesamte Kreisgebiet betroffen.

Am Mittwoch rückte allein die Feuerwehr Halstenbek zwischen 17.27 und 1.30 Uhr zu 40 Einsätzen aus. Die Kanalisation der Gemeinde konnte den Regenmassen nicht standhalten, sodass Keller, Tiefgaragen sowie Unterführungen vollliefen. Den zeitaufwendigsten Einsatz hatten die Feuerwehrleute beim Möbelhaus Schulenburg an der Wohnmeile zu bewältigen. Dort waren die Wassermassen regelrecht durch die Verkaufs- und Lagerräume im Erdgeschoss geströmt.

Aufgrund der Vielzahl der Einsätze, die zum Teil sehr arbeitsintensiv waren und Personal und Technik über längere Zeit banden, forderte der stellvertretende Wehrführer Kai Semmelhack die Verstärkung umliegender Wehren an. Die 48 Einsatzkräfte aus Halstenbek bekamen Unterstützung von 35 Feuerwehrleuten aus Rellingen, die mit sechs Fahrzeugen aushalfen, sowie drei Kräften aus Pinneberg und zwei aus Schenefeld, die weitere Wassersauger anlieferten.

Ein Blitzschlag sorgte zudem für Unterbrechungen im Bahnverkehr. Die Fahrbahn der A 23 stand an der Hamburger Landesgrenze unter Wasser, musste Richtung Norden sogar gesperrt werden.

Am Donnerstagmittag kam es erneut zu einem Gewitter mit Starkregen, das jedoch deutlich weniger massiv als am Tag zuvor ausfiel. Feuerwehreinsätze gab es laut der Leitstelle unter anderem in Halstenbek, Uetersen, Pinneberg sowie in Elmshorn. Die Einsatzkräfte aus Halstenbek rückten gegen 13.50 Uhr zu einer überschwemmten Tiefgarage am Hagenwisch aus. Dort legten sie die Garage mithilfe von Wassersaugern wieder trocken. Bei einem zweiten Einsatz am Bickbargen, wo ein Hauseigentümer Wasser im Keller meldete, war die Menge zu gering für ein Eingreifen der Feuerwehr.