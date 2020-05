Kreis Pinneberg Blitzschlag – Feuer zerstört Haus in Seestermühe

Das Haus am Neuenfeldsdeich brannte innerhalb weniger Minuten lichterloh

Es war nur ein kurzes, heftiges Gewitter und dann brannte in Seestermühe am Deich ein Reetdachhaus ab, das seit 1786 in Familienbesitz war.