Kreis Pinneberg. Abstand halten, möglichst zu Hause bleiben, keine haushaltsfremden Personen treffen – seit Mitte März gelten in Deutschland die Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus. In Schleswig-Holstein hätten sich die Menschen nach Wahrnehmung der Polizei in den vergangenen Wochen überwiegend an die einschränkenden Regeln gehalten. Auch polizeiliche Maßnahmen seien weitgehend respektiert und befolgt worden. Und nicht nur das. Ein positiver Nebeneffekt des Shutdowns: Es gibt insgesamt weniger Fehlverhalten im Land.

So hat sich die Anzahl der polizeilich bekannten Verkehrsdelikte mehr als halbiert. Den Grund dafür sieht die Polizei darin, dass viele Bürgerinnen und Bürger aufgrund der derzeitigen Einschränkungen im Alltag unnötige Wege vermeiden und die Straßen dadurch deutlich leerer sind.

80 Prozent weniger Verkehrsunfälle

Ebenso ist die Zahl der Verkehrsunfälle deutlich gesunken. Insbesondere im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Während in der 16. Kalenderwoche 2019 genau 1647 Unfälle verzeichnet worden waren, waren es 2020 im selben Zeitraum nur 325 – lediglich ein Fünftel. Auch die registrierte Kriminalität im Land ist seit Beginn der Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus’ deutlich zurückgegangen. Zwar stünden derzeit noch keine Zahlen der Polizeilichen Kriminalitätsstatistik zur Verfügung, wodurch eine Lagebewertung nicht abschließend möglich sei. Dennoch lasse sich bereits jetzt sagen, dass die Zahl der festgestellten Straftaten in den vier Wochen bis zum 20. April um rund 30 Prozent zurückgegangen ist, heißt es von der Polizei. Der deutliche Rückgang der verzeichneten Delikte sei dabei in vielen Bereichen zu beobachten. Die Spanne reiche von Eigentums- über Verkehrs- bis hin zu Rauschgiftdelikten.

Allerdings hat die Krise auch neue Kriminalitätsfelder geschaffen. So seien neue Fälle von Betrugstaten und -versuchen im Zusammenhang mit der Coronapandemie aufgetaucht. Dabei handelt es sich beispielsweise um sogenannte Fake-Shops, in denen Schutzausrüstung angeboten wurde. Auch per Telefon haben Täter vermeintliche Kaufangebote angepriesen. Die Polizei gibt in diesem Zusammenhang folgende Tipps, damit Privatpersonen und Firmen Betrügern nicht auf den Leim gehen.

Vorsicht, wenn jemand am Telefon Druck aufbaut

Vor allem bei scheinbar günstigen Angeboten wird zu einer gesunden Skepsis geraten. Auch wenn jemand versucht, Druck aufzubauen, sollten die Alarmglocken schrillen. Sollte einem am Telefon etwas merkwürdig erscheinen, rät die Polizei dazu, sofort aufzulegen. Über persönliche oder finanzielle Verhältnisse sollte mit einem mutmaßlichen Verkäufer am Telefon ebenfalls nicht gesprochen werden.

Geld oder Wertgegenstände sollten unter keinen Umständen an unbekannte Personen übergeben werden. Bei Unsicherheit wird dazu geraten, die Polizei unter der Notrufnummer 11o zu kontaktieren oder bei der örtlichen Polizeidienststelle anzurufen. Falls sich jemand am Telefon als Polizist ausgibt, sollte niemals die Rückruftaste betätigt, sondern nur die bekannten Polizeirufnummern gewählt werden.

Unbekannten Personen, die an der Haustür klingeln, sollte stets mit Misstrauen begegnet werden. Fremde sollten unter keinen Umständen in die Wohnung gelassen werden. Zudem sollte nicht auf Verkaufsangebote eingegangen werden. Auch im direkten Gespräch mit einer fremden Person sollten keine persönliche Daten weitergegeben werden. Hilfe sollte grundsätzlich nur von Freunden, Nachbarn und Bekannten angenommen werden.

Wie man nicht auf Fake-Shops reinfällt

Um nicht auf Fake-Shops im Internet reinzufallen, wird dazu geraten, stets eine gründliche Internetrecherche zu tätigen. Dabei können folgende Fragen hilfreich sein: Haben andere Nutzer schon Erfahrungen mit dem Shop gemacht? Werden andere Zahlungsarten als Vorkasse und Paypal angeboten, zum Beispiel Nachnahme, Rechnung oder Kreditkarte? Ist die Firma unter der angegebenen Adresse zu finden? Kann man die Firma anrufen? Ist sie tatsächlich im Handelsregister eingetragen?

Dubiose Angebote zu Schutzmasken oder Desinfektionsmitteln sollten grundsätzlich ignoriert werden. Ebenso sind verdächtige E-Mails, die Kontodaten von einem fordern, zu ignorieren beziehungsweise direkt zu löschen.

Bezüglich der geltenden Kontaktbeschränkungen will die Landespolizei die Entwicklung weiter sorgfältig beobachten. Am vergangenen Wochenende wurde die landesweite Präsenz bereits erneut durch vermehrte Streifen auf Schleswig-Holsteins Straßen erhöht. Bürger müssten auch weiterhin an den Übergängen zu den Inseln und in Naherholungsgebieten wie der Elbmarsch, am Hamburger Rand oder an den Stränden von Nord- und Ostsee mit Kontrollen rechnen.