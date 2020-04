Kreis Pinneberg. Die Zahl der dem Gesundheitsamt gemeldeten Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist im Kreis Pinneberg übers Wochenende wieder deutlich zurückgegangen. Am Sonnabend wurden sieben weitere Fälle bekannt, am Sonntag zwei. Somit haben sich seit dem Beginn der Coronapandemie im Kreis Pinneberg 532 Menschen mit Sars CoV-2 infiziert.

Die Zahl ist allerdings mit Vorsicht zu beurteilen. Erfahrungsgemäß werden an Wochenenden immer weniger Neuinfektionen gemeldet, weil die Labore nur eingeschränkt arbeiten.

Corona: Jeder fünfte Infizierte kam ins Krankenhaus

Unterdessen sind zwei weitere Menschen im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 gestoben. Am Sonnabend erlag eine Person aus einer der von Corona betroffenen Senioreneinrichtungen der Erkrankung, am Sonntag eine weitere Person, die nicht in einem Altersheim gelebt hatte, aufgrund ihres hohen Alters aber zur Risikogruppe zählte. Damit erhöht sich die Zahl der Corona-Toten im Kreis auf 28.

108 der 532 Infizierten mussten bisher in Krankenhäuser eingeliefert werden. Die Zahl der wieder Genesenen beziffert das Kreisgesundheitsamt jetzt mit 295.