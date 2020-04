Elmshorn. Aufgrund eines Risses zwischen den beiden Hauptstämmen drohte eine alte Stieleiche im Rosengarten in Elmshorn auseinanderzubrechen. Bereits vor rund 20 Jahren wurde ihre Krone wegen des gleichen Problems mit Gurtbändern gesichert. Jetzt sollen zusätzliche Gewindestangen aus Stahl und eine um drei Meter eingekürzte Krone dafür sorgen, dass die Stieleiche noch einmal mehrere Jahrzehnte weiterleben kann. Die Arbeiten sind Ende vergangener Woche ausgeführt worden.

„Das kann 30 Jahre und länger halten“, sagt Sebastian Schaar vom Flächenmanagement der Stadt, während er das Sorgenkind begutachtet. Aufgeben wollen er und die Baumpfleger Axel Heitmann sowie Besnik Jusufi von der Firma Thomsen die Stieleiche nicht. „Das ist ein sehr prägender, großer Baum“, sagt Schaar. „Er ist sehr vital, auch wenn er viel Totholz drin hat - aber das ist in dem Alter normal.

Weniger Gewicht, weniger Angriffsfläche für Wind

Ohne die Spezialpflege würde der Riese früher oder später einfach auseinanderbrechen. „100 Jahre hat er bestimmt“, schätzt Fachagrarwirt Heitmann. „Das ist ein Typ Baum, der sehr breit wächst.“ In diesem Fall sei das gefährlich, da sich mit der ausufernden Krone auch das Gewicht erhöhe, das an den beiden Hauptstämmen zerrt. Um sie zu entlasten, sägt Heitmann in luftiger Höhe drei Meter Geäst ab. „Das bedeutet weniger Gewicht und Windangriffsfläche“, erklärt er. Der vermeintliche Abfall wird später geschreddert und als Heizmaterial an ein Kraftwerk geliefert.

Als zusätzliche Sicherung treiben Heitmann und Jusufi mehrere 18 Millimeter starke Gewindestangen auf Höhe des Risses durch die beiden Hauptstämme und fixieren sie mit Unterlegscheiben und Muttern. Außerdem wird eine neue, dynamische Kronensicherung eingebaut.

In Elmshorn ist die Stieleiche im Rosengarten dem Kenntnisstand nach der erste Baum, der auf diese Weise behandelt wird. Es gebe aber bereits Vorbilder aus anderen Städten aus den 80er-Jahren, so Schaar. „Und die stehen heute noch.“