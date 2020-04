Kreis Pinneberg. Kurz vor dem Wochenende hat es erneut einen leichten Anstieg der Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Kreis gegeben. Nach Angaben des Gesundheitsamtes wurden fünf neue bestätigte Fälle gemeldet, damit erhöhte sich die Gesamtzahl aller bisher bekannten Infektionen im Kreis auf 525. Aktuell müssen 19 Menschen wegen der Lungenerkrankung Covid-19 im Krankenhaus behandelt werden. Insgesamt traf dies bisher auf 103 Patienten zu. Auch ein weiterer Todesfall ist bekannt geworden, die Zahl der an Corona Verstorbenen erhöhte sich auf 26 – alle aus der sogenannten Hochrisikogruppe der Senioren, die älter als 70 Jahre sind.

Der Anteil von Corona-Toten in Alten- und Pflegeheimen ist in Schleswig-Holstein überproportional hoch. Mindestens 31 Menschen aus solchen Einrichtungen sind bereits gestorben, ein Anteil von 46 Prozent an allen Todesfällen im Land. In den drei betroffenen Heimen im Kreis waren 68 Bewohner und 33 Mitarbeiter infiziert.