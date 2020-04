Wedel. Nachdem ein neues Gutachten eine „akute Gesundheitsgefahr“ für Anwohner des Heizkraftwerks Wedel wegen ätzenden Ascheregens festgestellt hat, soll die Anlage bis zur Behebung der Probleme stillgelegt werden. Das fordert Hanns-Christian Fricke, der Anwalt der örtlichen Bürgerinitiative, in einem Schreiben an die Aufsichtsbehörde, das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR). Weil eine akute Gefahrenlage vorliege, will er ein Eilverfahren anstrengen, das die Abschaltung zum 30. April an zum Ziel hat. Dies sei per Gesetz vorgesehen, sobald eine Industrieanlage eine Gesundheitsgefahr für Nachbarn darstelle.

In einer ebenso eiligen Antwort beklagt sich nun aber die Behörde, dass die Fristen nicht einzuhalten seien. „Diese Frist ist angesichts der zu prüfenden Unterlagen nicht akzeptabel“, heißt es. Zudem seien der Wärme Hamburg GmbH als Verfahrensbeteiligter und Kraftwerksbetreiberin die Unterlagen zukommen zu lassen. Auch müsse dem Betreiber Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden. Dennoch sei „das Landesamt um eine zeitgerechte Bearbeitung der Widersprüche bemüht“.

Wie das Abendblatt berichtete, sieht ein neues Gutachten wegen der ausgestoßenen, stark sauren Partikel des Kraftwerks vor allem für im Freien spielende Kinder ein hohes Gesundheitsrisiko. Sobald die Partikel mit den Augen in Kontakt kämen, reagierten sie ätzend.

Das rief nun auch den Haseldorfer SPD-Landtagsabgeordneten Thomas Hölck auf den Plan. Seine Forderung: Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) soll zügig reagieren. „Seit 2015 sind Anwohner des Elbhochufers in unmittelbarer Nähe des Kohlekraftwerks Wedel besorgt über regelmäßigen Partikelausstoß des Meilers aus den 1960er-Jahren“, so Hölck. Nun gebe es ein neues Gutachten, das eindeutig zu belegen scheint, dass eine Gesundheitsgefahr besteht. „In den Partikeln soll Aluminiumsulfat nachgewiesen worden sein“, konstatiert der Sozialdemokrat. „Dieser Gefahrenstoff wird als schwer augenschädigend eingestuft. Ich erwarte von dem grünen Umweltminister, dass er hier zügig reagiert und gegebenenfalls Konsequenzen zieht.“ Wiederholt hätte Hölck zuvor Handeln angemahnt.