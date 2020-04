Pinneberg. Aus einem Souterrain-Raum ein dauerhaft einladendes Lokal zu zaubern – das ist das Ergebnis einer glücklichen Fügung, die 2014 ihren Ausgang genommen hat. Damals nämlich waren sich der Landrat Oliver Stolz und das Hamburger Gastronomenpaar Aggi und Mario Meusel einig geworden, dass die beiden künftig in der barocken Landdrostei ihre Gäste bekochen und bewirten. Rund fünf Jahre ist das her. Wegen der Coronapandemie scheinen sie nun wieder ein bisschen am Anfang zu stehen.

Denn ebenso wie das Kreiskulturzentrum im Gebäude ist auch die Gaststätte für Publikum geschlossen. Wie alle Restaurants. Nächste Woche rücken die Maler an, um bei dieser seltenen Gelegenheit die Holzkassetten im intimen Landratszimmer und den Sockel im Restaurant in noblem Grau zu streichen.

Zurzeit gibt es Mittagstisch für Abholer (11 bis 14.30 Uhr) und den Sonntagsbraten: an diesem Sonntag Spargel mit Schinken und Sauce Hollandaise und am 3. Mai geschmorte Hochrippe vom Angusrind mit Speckbohnen und Rosmarinkartoffeln. Mit dem Sonntagsbraten für Abholer hatte Meusels Landdrostei nach der coronabedingten Schließung und dem verdauten Schock behutsam eine Teilöffnung begonnen.

„Ich schlafe gut“: So beginnt das Gespräch mit dem tiefenentspannten Mario Meusel (48), als er sich und seinem Gast eine Tasse Kaffee aus frisch gerösteten Bohnen vom Automaten zapft. Sehr aromatisch. Nein, der gelernte Koch macht sich keine allzu großen Sorgen. Das liegt zum einen daran, dass sein Verpächter ihm die Miete gestundet hat und er außerdem innerhalb kurzer Zeit staatliche Unterstützung auf dem Konto hatte. Was beruhigend ist, denn der 230.000-Euro-Kredit, um das Restaurant vor der Eröffnung schön herzurichten, ist natürlich noch nicht abbezahlt.

Aber er hat eben, genau wie seine Frau Aggi (45), eine gelernte Hotelfachfrau, die er vor 30 Jahren während der Lehre im Sauerland kennengelernt hat, ein fröhliches Naturell. „Wir lachen gern und viel“, sagt Aggi Meusel und trägt eine Platte voll selbstgebackener Mandelhörnchen herein. Seit sie wieder ein Minimalangebot an Mittagstischen anbieten, sei ihr aufgefallen, „dass die Leute, die ihr Essen abholen, entspannter und froher wirken. Sogar die Geschäftsleute, die sonst so unter Druck standen. Denn es gibt jetzt etwas Schlimmeres, als auf die Minute genau alles eintakten zu können.“

Ja, es gibt etwas Schlimmeres. Das Coronavirus. Die Meusels haben 13 fest angestellte Mitarbeiter, die sie unbedingt halten wollen. „Alle in Kurzarbeit. Und wir stocken aus der privaten Schatulle auf 100 Prozent auf. Trotzdem ist das ein Witz, denn das Trinkgeld fällt ja komplett weg.“ Sie hoffen, dass ihr Personal, das teilweise schon seit 15 Jahren bei ihnen arbeitet, nicht abspringt. Ob das gelingt und ob ihr Restaurant die Coronakrise am Ende übersteht, darüber macht sich zumindest Aggi Meusel manchmal Sorgen. Meistens ist sie aber zuversichtlich, weil sie ja weiß, wie tief der eigene Stammkundenkreis mit den Kochkünsten ihres Mannes und ihrer Gastgeberschaft verbunden ist.

Seit die drei Kinder größer sind, kann sich Aggi Meusel intensiver engagieren: „Ich liebe den Laden, weil da ganz viel Herzblut drinsteckt“, sagt sie. Seit 2001 lebt die Familie in Pinneberg-Nord, und mittlerweile sagt Mario Meusel: „Hier werde ich in Rente gehen. Denn hier stimmt alles.“ Abgesagte Veranstaltungen seien vielfach in den September umgebucht worden, und der Koch aus Leidenschaft hatte Zeit, über Ideen nachzudenken. Zum Beispiel, ein eigenes Bier auf die Karte zu nehmen. Meusels Landbier. Die 0,3 Liter-Flasche ab sofort für 4,80 Euro.

Andererseits soll nicht dauernd alles anders sein, denn er will sich treu bleiben: „Ich koche gern die deutsche Küche und habe gern das Bodenständige.“ Weil er das selbst am liebsten isst und die Liste seiner Bezugsquellen aus der Region lang und beeindruckend ist: Wasserbüffel von Pinneberger Weiden, Gallowayrind aus dem Klövensteen, Aale vom Elbfischer Jensen, Matjes aus Glückstadt, Ziegen von der Hetlinger Schanze, Grünkohl aus Heidgraben, Spargel aus Wedel, Käse von der Holsteiner Käsestraße und Milch aus Rellingen. Qualität und Frische sind eindeutig herauszuschmecken, und Meusel ist ein Freund der klaren Linie: Am liebsten nur drei Geschmackselemente auf dem Teller.

Mit einem seiner Köche hat er mal ein Experiment gemacht: Beide kochten parallel dasselbe Gericht. Er nach dem gewohnten klaren Prinzip, der andere mit Gewürz-Raffinement. „Am Ende haben wir dagestanden und festgestellt: Deins schmeckt. Deins auch.“ Trotzdem müsse er so kochen, wie er es am besten finde, „sonst funktioniert das nicht.“

Ente, Pannfisch, und je nach Saison Wildgerichte stehen meistens auf der Standardkarte. Aber wenn Derby ist, kann es passieren, dass sich der FC-St.-Pauli-Fan mit Dauerkarte was Verrücktes ausdenkt: ein weiß-braunes Gericht. Also rosa Wildrücken im Tramezzinimantel, weißes Pastinakenpüree und braune Champignons. „Das lief gut“, sagt er. Auch die vegetarischen und sogar veganen Gerichte, die er auf die Karte genommen hat, waren beliebt.

An Pinneberg kann er nun rein gar nichts zum Herumnörgeln finden: „Ich kenne solche Diskussionen schon von früher. Ich komme aus einer ländlichen Gegend bei Kassel. Auch da gab es so was. Aber das Gemecker hat zu nichts geführt.“ Der Vergleich zu Hamburg fällt bei ihm zugunsten von Pinneberg aus: „In der Hamburger Gastroszene wandert die Gästekarawane alle zwei Jahre weiter. Hier sind die Gäste treu, sagen einem aber auch, wenn ihnen mal etwas nicht gefällt.“

Das findet er gut. Deshalb ist das Restaurant unter der schweren Balkendecke sein Laden. Und soll es auch bleiben.

Das Rezept zum Nachkochen – So geht’s!

Zutaten:

Für die Waffeln: 600 g mehligkochende Kartoffeln, 150 g Milch, drei Esslöffel Butter, 75 g Mehl, ½ Teelöffel Backpulver, zwei Eier, Salz, Pfeffer.

Für die Beilagen: Eine mittelgroße Zucchini, acht Stangen Spargel, je eine rote und gelbe Paprikaschote, vier Büffelmozzarella.

Für die Dekoration: Schwarze Walnüsse (Spezialität, zu beziehen zum Beispiel über www.alpenweit.de), Wildkräutersalat sowie Salz, Pfeffer und Olivenöl zum Würzen.

Zubereitung:

Zunächst die Kartoffeln schälen, dann in Salzwasser kochen und zum Schluss stampfen. Aus allen Zutaten einen geschmeidigen Teig (ähnlich wie Rührteig) zubereiten.

Zucchini und Paprika waschen, putzen, längs in grobe Streifen schneiden und in einer Pfanne mit etwas Olivenöl und Gewürzen schwenken. Spargel schälen und im Olivenöl gesalzen und gepfeffert anbraten.

Die Waffeln wie gewohnt im Waffeleisen backen, zusammen mit dem Gemüse auf einem Teller anrichten. Mit etwas Salat und wenigen Stückchen schwarzen Walnüssen garnieren. Den Büffelmozzarella leicht einritzen und mit den Gewürzen abschmecken. (Für drei bis vier Portionen).

Die Kartoffelwaffel steht nächste Woche auch auf der Mittagstisch-Karte. Pro Portion für 13 Euro.