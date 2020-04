Stieftochter-Mörder muss lebenslang ins Gefängnis

Tornesch/Itzehoe. Olaf P. schien am Donnerstag mit dem Richterspruch gerechnet zu haben. Der 55-Jährige muss für den heimtückischen Mord an seiner Stieftochter Nina T. (36) lebenslang in Haft. Und der Tornescher schien mit dem Urteil der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Itzehoe sogar einverstanden zu sein. Mehrfach nickte er, während die Vorsitzende Richterin Isabel Hildebrandt den Richterspruch begründete.

Sie sprach von einer „menschlichen Tragödie“, die sich in der Nacht zum 21. August 2019 im Haus des Angeklagten am Neuendeicher Weg ereignet hat. Dort lebte Olaf P. allein, seit 2015 seine Ehefrau einer Krebserkrankung erlegen war. Doch neun Tage vor der unfassbaren Bluttat trat Stieftochter Nina T. in sein Leben, die wegen ihrer Alkoholsucht bei ihrem Lebensgefährten rausgeflogen war. Mehrfach übernachtete sie in dieser Zeit bei ihrem Stiefvater, es kam zum Streit wegen ihres Trinkens. Andere Unterbringungsmöglichkeiten wurden ausprobiert, letztlich holte Olaf P. die Stieftochter immer wieder zurück.

„Der Angeklagte verfügt über eine wenig ausgeprägte Fähigkeit, Probleme zu lösen“, so Hildebrandt. Gleichzeitig benötige er in seinem Leben Struktur und Ordnung, die das Erscheinen von Nina T. zerstörte. „Er spürte Verantwortung, wollte helfen. Gleichzeitig sah er sein strukturiertes Leben in Gefahr, und es gelang ihm nicht, mögliche Lösungen als ausreichend zu empfinden“, so die Richterin weiter.

In diesem Haus geschah am 21. August 2019 der Mord.

Foto: Henrik Wendel

Olaf P., der unter einer Anpassungsstörung leide, habe sich daraufhin zu einem erweiterten Suizid entschlossen. Hildebrandt: „Er sah eine große Katastrophe auf sich zukommen, ohne dass sie schon eingetreten war.“ Daraufhin habe der 55-Jährige mit einer Hantel dreimal auf den Hinterkopf der auf dem Sofa schlafenden Frau eingeschlagen. „Es kam zu mehreren Knochenbrüchen, das Opfer verlor das Bewusstsein.“ Im Anschluss habe der Angeklagte seine Stieftochter massiv gewürgt und 24-mal auf sie eingestochen, ihr Panzertape um Mund und Nase geklebt und ihr den Kopf abgetrennt.

„Ich habe Nina brutal aus dem Leben gerissen, ihr und mein Leben zerstört“, so Olaf P., der zu Prozessbeginn ein umfassendes Geständnis abgelegt hatte, in seinem letzten Wort. Er habe seiner Stieftochter die Chance auf eine Zukunft mit ihrem elfjährigen Sohn und ihrer Familie genommen. Er wünsche sich, dass der Junge und die Familie des Opfers die Tat schnellstmöglich verarbeiten können. „Ich bereue sie sehr, kann sie aber nicht rückgängig machen.“ Er bedauere auch, vielen Menschen viel Stress und Leid zugemutet zu haben, so der Angeklagte.

Für Verteidigerin Katja Münzel befand sich der Tornescher zur Tatzeit in einer „ausweglosen Lage“, er sei nicht mehr er selbst gewesen. „Es war wie ein Film, der neben ihm ablief.“ Olaf P. habe keinen Ausweg gesehen, er habe helfen wollen, doch alle Lösungsansätze seien im Nichts verlaufen, er sei verzweifelt gewesen. Die Ausnahmesituation erlaube eine Milderung, es müsse keine lebenslange Strafe verhängt werden. Sie forderte acht Jahre Haft wegen Mordes.

Staatsanwältin Maxi Wantzen sah keine Möglichkeit für eine Milderung. „Die Voraussetzung liegen nicht vor.“ Olaf P. habe ganz bewusst den Schlaf seiner Stieftochter für seine Tat ausgenutzt und damit einen Mord aus Heimtücke begangen. Der Angeklagte sei nicht vorbestraft, eine Sicherungsverwahrung komme daher nicht infrage. Auch eine besondere Schwere der Schuld liegt laut Wantzen nicht vor.

Die machte jedoch Thomas Erdmann, der als Opferanwalt den Sohn der Toten vertrat, geltend. Er sprach von einer „bestialischen Tatausführung“, die eine Entlassung nach 15 Jahren Haft nicht möglich mache. Die Überforderung des Angeklagten als Tatmotiv – Erdmann kann sie nicht nachvollziehen. Er hält es für möglich, dass Olaf P. mordete, um eine Straftat zu verdecken – nämlich den früheren Missbrauch seiner Stieftochter. Der Nebenklagevertreter verwies auf die Arbeitgeberin des Opfers, der Nina T. die Übergriffe ihres Stiefvaters gestanden hatte. Diese seien auch Auslöser ihres Alkoholkonsums gewesen. Erdmann: „Das Opfer wollte eine Therapie beginnen, der Angeklagte musste befürchten, dass solche Sachen ans Licht kommen.“

Olaf P. hatte in seinem letzten Wort nochmals einen Missbrauch von Nina T. abgestritten. „Ich kann nichts gestehen, was nie gewesen ist.“ Richterin Hildebrandt warf der Nebenklage vor, auf eine „Räuberpistole“ einer Zeugin hereingefallen zu sein, die sich wichtig machen wollte. Dies sei nichts als ein „Hirngespinst“, es gäbe „keinerlei Anhaltspunkte für einen solchen sexuellen Missbrauch“.

Die Kammer halte eine Milderung wie von der Verteidigung gefordert für nicht möglich, sie sehe aber auch keine besondere Schwere der Schuld. „Es liegt keine besonders grausame Tötung vor“, so Hildebrandt. Schließlich sei der Kopf erst abgetrennt worden, als die Frau schon tot war. Staatsanwältin Wantzen will keine Revision einlegen. Auch Erdmann ist mit dem Urteil zufrieden. „Das mit Räuberpistole und Hirngespinst hätte sie sich aber sparen können.“