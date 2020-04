Pinneberg/Tornesch. Die Bedingungen waren ideal. Strahlender Sonnenschein, fast windstill bei einer Windgeschwindigkeit von nur acht Kilometer pro Stunde. So ging es schneller voran als geplant bei dem Hubschraubereinsatz am Donnerstagmorgen an der 380-kV-Höchstspannungsleitung über der A 23 zwischen den Anschlussstellen Pinneberg-Nord und Tornesch.

Der Hubschrauber schwebt über der leeren, da gesperrten Autobahn.

Der Übertragungsnetzbetreiber TenneT musste hier zu Arbeiten an den Vogelschutzmarkern an die Seile. Die Autobahn wurde deshalb komplett gesperrt. Zu groß war das Risiko, dass während der Arbeiten etwas herunterfällt und Autofahrer verletzen könnte. Die sogenannten Vogelschutzmarker, schwarz-weiße Lamellen, sind für die Vögel überlebenswichtig. Die dünnen Erdseile ganz oben am Mast sind für sie schwer zu erkennen. Deshalb sind sie dort befestigt – alle 40 Meter ist ein Vogelschutzmarker eingehängt. Die darunter verlaufenden Stromleitungen, die in Viererbündeln verlaufen, sind für die Vögel deutlich besser zu erkennen.

Um 9.50 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden. TenneT hatte sich ein Zeitfenster bis 15 Uhr reserviert. Der Netzbetreiber lobt das Zusammenspiel zwischen der Hubschrauber-Firma Skyheli, der beauftragten Baufirma LTB sowie Polizei, Landesverband Straßenbau und Verkehr sowie den Experten der Firma AVS Verkehrssicherung.