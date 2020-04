Kreis Pinneberg. Während die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus weiter auf niedrigem Niveau bleibt, sind zwei weitere Menschen dem Erreger Sars-Cov-2 erlegen. Das teilte die Kreisverwaltung am Mittwoch mit. Damit sind im Kreis seit Beginn der Epidemie 20 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, allesamt aus den von Corona betroffenen Alten- und Pflegeheimen des Kreises. Die Zahl der Gesamtinfektionen stieg am Mittwoch nur leicht um fünf weitere Fälle auf insgesamt 507. Von den bisher betroffenen Bewohnern des Kreises müssen oder mussten 96 wegen eines schweren Verlaufs der Krankheit im Klinikum behandelt werden – drei mehr als am Vortag. Gleichzeitig stieg die Zahl der Genesenen um 33 auf nunmehr 271.

Unterdessen hat das Land am Mittwoch die Einführung einer verpflichtenden Mund-Nasen-Bedeckung vom kommenden Mittwoch an beschlossen. Diese Pflicht gilt demnach ab dem 29. April bei Fahrten im öffentlichen Nahverkehr und beim Betreten von Geschäften. “Bedeckungen“ können neben Masken auch Schals, Tücher oder andere Stoffzuschnitte sein. Wichtig sei, dass Mund und Nase vollständig bedeckt sind.

Im Kreis öffnen Rathäuser und Verwaltungen am 4. Mai

Die Zeit der geschlossenen Rathäuser ist vorbei. In eineinhalb Wochen jedenfalls. Und auch etwas anders als gewohnt, aber immerhin. Wie die Kreisverwaltung am Mittwoch mitteilte, sollen sämtliche Verwaltungen der Städte und Gemeinden am 4. Mai wieder für den Publikumsverkehr geöffnet werden. Unter dem Eindruck der Coronakrise werden allerdings bestimmte Sicherheitsvorkehrungen gelten. Wie diese genau aussehen, können die Kommunen in der verbleibenden Zeit selbst entscheiden. Die Bedingungen sollen rechtzeitig vor dem Starttermin, einem Montag, bekannt gegeben werden.

Laut Kreisverwaltung haben sich die Amtsdirektoren, die Bürgermeister und Landrat Oliver Stolz auf dieses Vorgehen verständigt. Klar sei, dass ab dem 4. Mai die Häuser wieder geöffnet werden sollen. „Allerdings mit unterschiedlichen Einschränkungen“, so Landrat Stolz.

Diese Einschränkungen hätten ihren Grund und müssten deshalb individuell entschieden werden, da die Gebäude jeweils anders strukturiert seien und vor Ort entschieden werden müsse, welche Schutzmaßnahmen wirksam sind. „Ich denke, ich darf hier für meine Kollegen und Kolleginnen sprechen“, so Stolz, „dass wir von einem Normalbetrieb wie vor der Krise noch ein Stück weit entfernt sind. Aber wir wollen baldmöglichst dringend notwendige Verwaltungsdienstleistungen wieder anbieten“.

Stolz weiter: „In jeder Verwaltung gibt es unterschiedliche Gegebenheiten, etwa die räumliche Situation, sodass jeweils eigenständige Lösungen für den Publikumsverkehr gefunden werden müssen.“ Wie genau jede Kommune die Öffnung für ihre Bürger plant, wird vor dem 4. Mai auf den jeweiligen Internetseiten der Städte und Gemeinden veröffentlicht.