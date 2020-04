Halstenbek. Per Eilentscheidung hat Halstenbeks Bürgermeister Claudius von Rüden Ausgaben von mehr als zwei Millionen Euro abgesegnet. Zuvor haben die Fraktionen im Rat dieses Vorgehen mehrheitlich genehmigt. Die Politiker wollten wegen der Coronakrise dafür nicht zu einer Sitzung zusammenkommen. Die Kosten betreffen bauliche Veränderungen an der L 104, die 2021 während der Sanierung erfolgen sollen.

Der Landesbetrieb (LBV) mit Sitz in Itzehoe hatte angekündigt, die von Schenefeld bis zur Auffahrt Halstenbek/Rellingen der A23 führende Trasse im nächsten Jahr komplett sanieren zu wollen. Bauliche Veränderungen seien auf Kosten der beiden Kommunen möglich. Während Schenefeld am Donnerstag kommender Woche während der Hauptausschusssitzung über eigene Maßnahmen entscheiden will, hat Halstenbek nun ohne Sitzung vorgelegt.

„Ich finde gut, dass wir das so gelöst haben“, so von Rüden. Es sei vernünftig, die Chance der Sanierung zu nutzen, um Einfluss auf die bauliche Gestaltung der L 104 zu nehmen. „Würden wir das nicht machen, bliebe die Chance für Jahrzehnte ungenutzt.“ Als Bürgermeister habe er das Recht, solche Eilentscheidungen zu treffen. „Ich hätte das aber nicht gemacht, wenn nicht die politische Mehrheit dem zugestimmt hätte.“

Die Gemeinde will als Hauptpunkt die Breite der Straße auf einem Großteil von Dockenhudener und Hartkirchener Chaussee um einen Meter auf 6,50 Meter verengen, um mehr Platz für die Geh- und Radwege zu schaffen. Allein dafür müssen 1,428 Millionen Euro aufgewendet werden. Grüne und SPD und die fraktionslose Abgeordnete Doris van Haaren sollen dafür gewesen sein.

Auch mehrere Knotenpunkte sollen verändert werden, um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer und den Verkehrsfluss zu verbessern. Das betrifft den Knotenpunkt der L 104 mit der Datumer Chaussee (Baukosten: 119.000 Euro), die Einmündung Neuer Luruper Weg/Friedrichshulder Weg (91.400 Euro) sowie die Einmündung der Magdalenenallee (41.650 Euro).

Die Gemeinde möchte den gemeinsamen Geh- und Radweg asphaltieren und nicht pflastern lassen, was Mehrkosten in Höhe von 83.300 Euro verursacht. Zudem sollen die Gehwege nicht nur teilweise, sondern in voller Breite erneuert werden. Das schlägt mit 571.200 Euro zu Buche. Gewünscht wird auch, am Knotenpunkt der L 104 mit der Friedenstraße die Rad- und Gehwegführung wo immer möglich anzupassen. Hierfür stehen die Mehrkosten noch nicht fest.

Ohne diesen Punkt belaufen sich die bisher feststehenden Gesamtkosten auf 2,251 Millionen Euro. Hinzu kommen Planungskosten von 300.000 Euro, die ebenfalls zu Lasten der Gemeinde gehen. Die finanzielle Absicherung soll in einem Nachtragshaushalt erfolgen, der im Mai oder Juni beschlossen werden soll.

Nicht enthalten sind die Kosten für die Erneuerung der Drainage im S-Bahn-Tunnel. Diese bereits im Jahr 2019 beschlossene Maßnahme soll ebenfalls während der L 104-Sanierung umgesetzt werden. Sie soll laut dem jetzigen Zeitplan ab März 2021 beginnen. Für die Arbeiten von der Stadtgrenze Hamburg bis zur A 23-Auffahrt plant der LBV eine Bauzeit von bis zu drei Jahren.