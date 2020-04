Tornesch/Itzehoe. Mund- und Nasenschutz, Augenschutzbrille und Ganzkörperschutzanzug: Olaf P. war gut geschützt vor dem Coronavirus. Gegen die Worte der Zeugen, die am Mittwoch bei der Fortsetzung des seit 10. März unterbrochenen Mordprozesses vor dem Landgericht Itzehoe aussagten, boten diese Utensilien keinen Schutz.

Gleich zu Beginn machte die Rechtsmedizinerin Caroline Edler (UKE) klar, mit welcher Brutalität der geständige Tornescher (55) am 21. August 2019 auf seine Stieftochter Nina T. (36) eingewirkt hat. 24 Messerstiche auf den Oberkörper der Frau hat die Ärztin bei der Obduktion gezählt, hinzu kommen drei schwere Wunden am Hinterkopf, die von den Schlägen mit einer Hantel stammen. Zum Tod führte laut der Gutachterin eine Kombination aus Würgen und den Messerstichen, die Blut in die Lunge eindringen ließen. „Die Frau hatte vor dem Tod größere Mengen Alkohol getrunken, befand sich in der Abbauphase.“

Die Alkoholsucht der 36-Jährigen hatte ihren Lebensgefährten und Vater des gemeinsamen Sohnes bewogen, Nina T. aus dem gemeinsamen Haus zu verbannen. „Ich wollte das eigentlich nicht, ich wollte mit Nina ein ganz normales Familienleben, dafür habe ich jahrelang gekämpft“, so Torben W. (40). Doch die 36-Jährige habe mehrere Therapien abgebrochen, immer wieder mit dem Alkohol angefangen und den gemeinsamen Sohn ein ums andere Mal enttäuscht. „Er hat als Zehnjähriger ihr einen herzzerreißenden Brief geschrieben, dass sie mit dem Trinken aufhören soll.“ Doch alle Appelle hätten nicht gefruchtet. „Ich war stinksauer, dass sie wieder angefangen hatte. Ich musste einfach ein Zeichen setzen, habe gehofft, sie würde ganz tief fallen und dann endlich zur Vernunft kommen und sich ändern.“

Nina T. schlüpfte nach dem Rauswurf bei ihrem Stiefvater unter. Dem Mann, der sie angeblich in ihrer Jugend missbraucht hat. Das offenbarte die 36-Jährige ihrer Chefin Petra M. (60), der Einsatzleiterin in einem Pflegeheim. „Sie sagte, sie kriegt die Bilder des Missbrauchs nicht aus ihrem Kopf und muss deshalb trinken.“ Genauere Details habe Nina T. nicht berichtet, auch nicht das Alter genannt, in dem sie damals war. Aber sie habe den Stiefvater beschuldigt.

„Er sagte, sie müsse eingeritten werden.“ In der mehrjährigen Zusammenarbeit habe sie Nina T. mehrfach alkoholisiert bei der Arbeit erwischt, auch diverse Unterhaltungen über den angeblichen Missbrauch geführt. „Teilweise habe ich sie im Arm gehalten, sie hat nur geweint.“

Nina R. (37), eine Jugendfreundin des Opfers, weiß von einem Missbrauch der 36-Jährigen. Sie sei 14 Jahre alt gewesen. Doch nicht der Angeklagte sei der Täter gewesen, sondern ein anderer Mann, den sie auch konkret benennt. „Es gab in dem Fall ein Gerichtsverfahren, der Mann wurde auch bestraft.“ Von einem Missbrauch durch Olaf P. wisse sie nichts. Der habe stets unter dem Pantoffel seiner vor fünf Jahren verstorbenen Frau gestanden, die ebenfalls häufig Alkohol getrunken habe. „Ninas Mutter gab es nie ohne die Dose Holsten in der Hand. Auch Ninas Oma hat getrunken.“

Anke P. (52), die Chef-Ermittlerin des Falls bei der Mordkommission, ist diesen Vorwürfen gegen Olaf P. nachgegangen. „Wir haben keine Anhaltspunkte dafür gefunden und gehen davon aus, dass es nur eine Rechtfertigung von Frau T. war, weil sie bei der Arbeit Alkohol getrunken hat.“ Sie habe auch von mehreren Zeugen erfahren, das die 36-Jährige gern einmal die Unwahrheit gesagt habe.

Ihrem Lebensgefährten Torben W. hat sie von dem Missbrauch des anderen Mannes berichtet. „Ich habe das immer abgeblockt, ich bin kein Psychologe“, so W. Er habe in den 18 Jahren ihrer Beziehung gemerkt, „dass sie große Dinge mit sich rumschleppt, dass das ein Problem für sie war.“ Er habe ihr immer wieder geraten, psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das habe sie jedoch abgelehnt. Der 40-Jährige berichtet auch, wie schlecht es dem gemeinsamen Sohn nach dem Tod seiner Mutter nun gehe. Wie dieser von anderen Kindern mit den Details des Mordes konfrontiert worden sei und nun psychologische Hilfe benötige.

Jörg I. (52) ist der beste Freund des Angeklagten – und hat diesem mehrfach abgeraten, die Stieftochter bei sich zu Hause aufzunehmen. „Einen Alkoholiker holst du dir nicht ins Haus, der macht nur Probleme. Die müssen auf den Arsch fallen, um aufzuwachen.“ Doch Olaf P. habe in diesem Fall nicht auf ihn gehört. „Er ist ein supernetter Mensch, gutmütig, hilfsbereit und überaus korrekt.“ Doch die Sorge um die alkoholkranke Stieftochter ohne Bleibe habe ihn völlig überfordert. „Er hat sich nur um sie gekümmert, war völlig neben der Spur.“

Von einer völligen Überforderung des Angeklagten spricht auch Professor Arno Deister, der Chefarzt der Klinik für Psychiatrie in Itzehoe ist. Olaf P. sei ein Mensch, dem eine Struktur sehr wichtig sei. Er sei jedoch nicht in der Lage, auf überraschend auftauchende Probleme adäquat zu reagieren. „Probleme werden von ihm geleugnet, weil er dann keine Lösungen dafür finden muss.“

Nach dem Krebstod seiner Frau vor fünf Jahren sei die Struktur des heute 55-Jährigen erheblich gestört worden. „Er hat aber einen Weg gefunden, damit umzugehen.“ Die Unterbringung der alkoholkranken Stieftochter, die ihn optisch und in ihrer Persönlichkeit an seine tote Frau erinnert habe, habe dann die „mühsam erarbeiteten Strukturen zerstört“.

Den gescheiterten Selbstmordversuch, den der Angeklagte in der Tatnacht unternahm, hat er laut dem Psychiater nicht ernsthaft betrieben. Laut Deister leidet Olaf P. unter einer Anpassungsstörung, die auch mit einer depressiven Symptomatik verbunden sei. Eine Persönlichkeitsstörung liege jedoch nicht vor, auch für eine Affekttat gebe es keine Anhaltspunkte. Der Gutachter hält den 55-Jährigen daher für voll schuldfähig, eine Unterbringung im Maßregelvollzug brauche daher gar nicht erst geprüft werden. Am heutigen Donnerstag sollen in dem Verfahren die Plädoyers und wohl auch die Urteilsverkündung erfolgen.