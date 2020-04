Kreis Pinneberg. 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr Pinneberg eilen zu einem Gefahrguteinsatz – in sechs Fahrzeugen. „Normalerweise hätten wir dafür drei Fahrzeuge besetzt“, sagt Pinnebergs Wehrführer Claus Köster. Doch normal sei in den Zeiten der Coronakrise vieles nicht mehr. Vorsicht ist oberstes Gebot – auch bei den Feuerwehren im Kreis. Köster: „Ein Coronafall würde die Hälfte der Mannschaft lahmlegen.“

Damit das nicht passiert, halten sich alle Wehren im Kreis an die Sicherheitsempfehlungen des Landesfeuerwehrverbandes. „Eine Maßnahme ist, nur noch die Fensterplätze in unseren Fahrzeugen zu besetzen“, erläutert Frank Homrich, der Chef der Landesfeuerwehr und auch Kreisbrandmeister für Pinneberg ist. Normalerweise würden neun Einsatzkräfte in die größeren Löschfahrzeuge passen – zwei vorne, sieben hinten. „Aktuell fahren wir maximal mit sechs Leuten pro Fahrzeug raus“, so Homrich weiter. Weitere benötigte Kräfte müssten dann notfalls mit einem zweiten Fahrzeug hinterherfahren.

Eine weitere Vorgabe sei, dass an der Einsatzstelle zunächst eine Lageerkundung durch wenige Kräfte erfolge. Die übrigen würden zunächst im Fahrzeug sitzenbleiben. Auf diese Weise solle der Kontakt zu Personen an der Einsatzstelle so gering wie möglich gehalten werden.

„Wir alle versuchen möglichst viel Abstand auch zu den Kameraden zu halten“, sagt Thorsten Wiehe, der Pressesprecher von der Feuerwehr Quickborn. Die Vorstandsrunde der Wehr finde per Videokonferenz statt, die Wache sei für alle Angehörigen gesperrt, um die beiden hauptamtlichen Gerätewarte vor zu vielen Kontakten zu schützen. „Wie alle anderen Feuerwehren des Landes fahren wir nur noch zu Einsätzen raus, alle Übungen und Dienstversammlungen finden zurzeit nicht mehr statt“, so der Sprecher der Quickborner Feuerwehr weiter. Der diensthabende Wehrführer nehme inzwischen den Kommandowagen mit nach Hause und fahre direkt von dort zum Einsatz, sodass er nicht mehr an der Wache mit anderen Feuerwehrleuten in Berührung komme. Weil sich dort die Einsatzkräfte in Windeseile umziehen müssen, sei das Einhalten des Abstandes schwieriger zu gewährleisten.

Sein Wedeler Pendant Dennis Renk berichtet von umfangreicher Schutzausrüstung, die für die Wehr beschafft worden ist und bei Einsätzen mitgeführt werde. Beispielsweise FFP 2 und FFP 3-Masken oder auch Einmalanzüge. „Wir wissen ja nie, auf was wir vor Ort treffen. Wenn uns beispielsweise der Rettungsdienst für eine Tragehilfe anfordert, kann es sich ja auch um einen Coronapatienten handeln.“ Für die drei hauptamtlichen Gerätewarte hat die Wedeler Feuerwehr ein Schichtsystem eingeführt, damit sie voneinander getrennt sind und im Fall, das sich einer mit dem Virus infiziert, nicht alle in Quarantäne müssen. Renk: „Es muss gewährleistet sind, dass unsere Ausrüstung immer gewartet wird und einsatzbereit ist.“

Wer von den Feuerwehrleuten entsprechende Symptome zeigen sollte, „meldet das sofort bei der Wehrführung und fährt nicht mehr zu Einsätzen raus“, so Renk weiter, der selbst als hauptamtlicher Gerätewart eingesetzt ist. Aktuell würden er und seine Kollegen „noch mehr Wert auf Hygiene legen als sonst üblich“. 107 aktive Kameraden tun in der Wedeler Wehr Dienst. Falls mehrere in Quarantäne gehen müssten, hat die Wehr eine Ausfallreserve gebildet, um weiterhin Einsätze absolvieren zu können. Auch die Wehrführung wurde aufgeteilt, sodass kein persönlicher Kontakt mehr zueinander besteht, sondern nur telefonisch kommuniert wird.

Eine Taktik, die bei der Pinneberger Wehr ebenfalls für die Führung gilt. „Ich übernehme als Einsatzleiter die Tagesbereitschaft von 6 bis 18 Uhr, mein Stellvertreter Kai Halle ist dann von 18 bis 6 Uhr der verantwortliche Einsatzleiter“, so Wehrführer Claus Köster. Beide würden bei Bedarf jeweils von einem Zugführer vertreten. „Ich habe meinen Stellvertreter schon fünf Wochen nicht mehr persönlich gesehen“, so Köster weiter. Auch habe man die Wachen in Pinneberg und im Ortsteil Waldenau streng voneinander getrennt, helfe sich zurzeit nicht mehr gegenseitig mit Personal aus. Ausnahmefall: ein Großeinsatz, bei dem es nicht ohne zusätzliches Personal geht.

Die Arbeit der Feuerwehren im Kreis Pinneberg kann also weitergehen – dank solcher und anderer Vorsichtsmaßnahmen. Bisher sind die Wehren in Pinneberg, Quickborn und Wedel nicht von einem Coronafall betroffen. Kreisbrandmeister Homrich hat derzeit keine Kenntnis von einer Feuerwehr im Kreis, die von einer Infektion betroffen und nicht mehr einsatzbereit ist. „Ich bin schwer beeindruckt, wie die Wehren im Kreis mit dieser Lage umgehen“, sagt Homrich. Im Fall, dass tatsächlich eine vollständige Wehr abgemeldet werden müsste, würden entsprechend den Einsatzplänen die Nachbarwehren ihre Aufgaben mitübernehmen.

Und der Kreisbrandmeister sagt weiter: „Wir sind so fit in unserem Handeln, so dass einige Wochen ohne Dienst und Übung die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr nicht einschränkt.“ Das bestätigt der Wedeler Gerätewart Dennis Renk. Viele Dinge seien Routine, sodass sie nicht regelmäßig trainiert werden müssten. Das gelte jedoch nicht für Spezialeinsätze wie etwa der Löschzug Gefahrgut. „Bestimmte Dinge müssen einfach sitzen, und dafür bedarf es einfach ein regelmäßiges Training.“