Ellerbek. Mit vereinten Kräften haben Feuerwehrleute in Ellerbek am Sonnabend ein Einfamilienhaus gerettet. Auslöser war am späten Vormittag der Brand eines Gartenschuppens aus Holz, der direkt an dem Haupthaus stand. Von dem Schuppen griffen die Flammen auf mehrere Anbauten über und bereiteten sich im Dachbereich weiter aus.

81 Feuerwehrleute aus drei Wehren waren im Einsatz.

Foto: Deniis Fuchs/Kreisfeuerwehr

Der erste Notruf ging um 10.49 Uhr bei der Rettungsleitstelle in Elmshorn ein. Zunächst war vom Brand eines Holzschuppens mit einer Grundfläche von vier mal fünf Metern die Rede. Die Mitarbeiter lösten daraufhin Vollalarm für die Feuerwehr Ellerbek aus. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte an der Stettiner Straße stand der Schuppen im Vollbrand. Einsatzleiter Klaas Seehaus ordnete daraufhin die Brandbekämpfung von zwei Seiten an, um ein Übergreifen auf die benachbarten Gebäudeteile zu verhindern. Aufgrund der an der Stelle sehr engen Bebauung konnten die Einsatzkräfte jedoch nicht verhindern, dass das Feuer auf die direkt angrenzenden Anbauten übersprang und sich dort im Dachbereich weiter ausbreitete. Unter schweren Atemschutz wurde das Dach der Anbauten daraufhin geöffnet. Im späteren Einsatzverlauf wurden eine Rettungssäge zum Öffnen der Dachhaut und sogenannte Löschlanzen zum Ablöschen der Glutnester eingesetzt.

Das Einfamilienhaus blieb dank des schnellen Einsatzes verschont.

Foto: Deniis Fuchs/Kreisfeuerwehr

Die Feuerwehren konnten letztlich erreichen, dass das Einfamilienhaus von den Flammen zum größten Teil verschont blieb. Aufgrund der hohen Anzahl der benötigten Atemschutzgeräteträger reichten die Kräfte der Feuerwehr Ellerbek bereits nach kurzer Zeit nicht mehr aus. Einsatzleiter Seehaus forderte daraufhin Feuerwehrleute der benachbarten Wehren aus Egenbüttel sowie Bönningstedt nach. Insgesamt kämpften 81 Einsatzkräfte aus den drei Wehren vier Stunden lang gegen die Flammen, ehe gegen 15 Uhr Feuer aus gemeldet wurde und die Kräfte wieder abrücken konnten. Ellerbek stellte 35, Bönningstedt 36 und Egenbüttel zehn Feuerwehrleute für diesen Großeinsatz ab. Auch der Schlauchwagen des Kreisfeuerwehrverbandes kam zum Einsatz, sicherheitshalber standen Kräfte vom DRK in Bereitschaft. Verletzte waren zum Glück keine zu beklagen.

Angaben zur Brandursache und der Höhe des Schadens waren am Wochenende noch nicht möglich. Der neueingerichtete Kriminaldauerdienst der Kripo hat noch am Sonnabend die Brandstelle besichtigt. Erste Erkenntnisse dazu könnte die Polizei am Montag bekanntgeben.