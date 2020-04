Schenefeld. Weite Felder, Pferdekoppeln, naturbelassene Wälder – inmitten dieser Idylle liegt das Restaurant Reitstall Klövensteen. „Es ist mein Lebenswerk“, sagt Peter Gnewuch, der das Restaurant auf dem Reitstall-Gelände in Schenefeld vor 45 Jahren gemeinsam mit seiner Frau Dörte gegründet hat. Das Ehepaar selbst wohnt ganz in der Nähe. Die beiden erwachsenen Töchter sind bereits aus dem Haus.

Die Küche seines Restaurants beschreibt der 71-Jährige als gutbürgerlich, französisch angehaucht. Das Besondere? „Bei uns gibt es immer frischen Fisch“, sagt Gnewuch. „Ich komme aus einer Fischerfamilie.“ Urgroßvater, Opa, Vater und Bruder seien allesamt Kapitäne gewesen. Auch Gnewuch selbst fuhr nach der Schule zur See. „Ich bin jedoch seekrank geworden und habe dann eine Ausbildung zum Koch gemacht.“ Eine Weiterbildung zum Küchenmeister folgte. Vom Weltbund der Kochverbände wurde er zudem mit dem „Global Master Chef“-Prädikat ausgezeichnet.

Neben dem Restaurant gehört dem passionierten Koch auch ein Teil des Reitstalls. Zudem betreibt er mit einem Partner das Hotel Klövensteen um die Ecke. Eine Krise wie jetzt hat Gnewuch in seiner beruflichen Laufbahn noch nicht erlebt. „Wir haben in der Vergangenheit unheimlich viel investiert. Unser Vorteil ist jetzt, dass unser Betrieb stabil ist.“ Doch das zwangsgeschlossene Lokal fordert auch seinen Tribut. „Wir mussten sofort Kurzarbeit anmelden“, sagt Gnewuch. Einen Liefer- oder Abholservice wie ihn andere Restaurants derzeit anbieten, gibt es beim Restaurant Reitstall Klövensteen nicht. „Die großen Öfen für 20 oder 30 Essen anzuwerfen lohnt sich bei den Energiekosten nicht.“

Wahl-Schenefelder hat auch Fernseherfahrung

Denn in Peter Gnewuchs Restaurant wird groß gedacht. Und gekocht. 220 Plätze gibt es im Lokal, die sich auf verschiedene Räume wie die Kutscherstube, das Hochzeits- oder Kaminzimmer verteilen. Hinzu kommt ein Biergarten mit 120 Sitzplätzen. Von den einzelnen Räumen aus kann der Gast in die verschiedenen Reithallen gucken. Viel los ist auch dort derzeit nicht. Aufgrund der Abstandsregelungen dürften nur vier Reiter gleichzeitig mit ihren Pferden in den Hallen trainieren.

Auch wenn Gnewuch das Amt des Küchenchefs abgegeben hat, steht er noch immer täglich selbst am Herd. Neben Fernseherfahrung als Koch in einer NDR-Sendung hat der Wahl-Schenefelder auch drei Kochbücher mit seinen liebsten Rezepten geschrieben, die als Werbekooperationen entstanden sind – eine Idee, die er sich von dem französischen Meisterkoch Auguste Escoffier abgeschaut habe. Sein letztes Kochbuch, das er mit vier Ärzten geschrieben hat, beschäftigt sich mit gesunder Ernährung durch kalorienreduzierte Zubereitung. Er selbst habe durch Ernährungsumstellung im vergangenen halben Jahr zehn Kilo abgenommen.

Die Zeit, in der das Restaurant geschlossen ist, nutzen Gnewuch und seine Mitarbeiter, von denen die meisten schon seit vielen Jahren für ihn arbeiten, für Renovierungen. So wurden unter anderem die Gardinen gewaschen, die Wände gestrichen und wurde die Küchentechnik auf Vordermann gebracht. „Wir vertreiben uns schon die Zeit.“

Vor Mitte Mai rechne der Gastronom nicht damit, die Türen seines Lokals wieder öffnen zu dürfen. Vor allem die Stammgäste dürften diesem Tag entgegenfiebern. „Viele ältere Gäste sind mit uns groß geworden“, sagt Gnewuch. Während die Hälfte der Speisekarte stets mit Fisch bestückt sei, legt der auf Fehmarn geborene Koch bei der Auswahl der Gerichte großen Wert auf Regionalität. Je nach Saison werde Lamm, Geflügel oder Wild angeboten.

Im Dezember werden in einem Monat schon mal rund 1500 Portionen Ente zubereitet, die am Tisch tranchiert werden. April und Mai sind für Gnewuch hingegen Lamm-Monate: „Es ist die beste Zeit, um Lamm zu servieren.“ Auch zu Hause esse er das zarte Fleisch sehr gern.

Zum Nachkochen empfiehlt er daher zu dieser Jahreszeit eine Lammkeule. Bei ihm im Restaurant wird das Lamm für 24,50 Euro angeboten. Beilagen inklusive. Das Rezept findet sich auch in seinem aktuellen Kochbuch. Kompliziert sei die Zubereitung nicht, betont der staatlich geprüfte Küchenmeister.

Was er zum Lamm als Beilagen empfiehlt? „Das wechselt saisonbedingt“, sagt Gnewuch. In seinem Kochbuch rät er zu Prinzessbohnen und Kartoffelschmand – Beilagen mit durchaus saisonübergreifendem Potential. Und dazu kalorienreduziert zubereitet. Genau das Richtige also in diesen bewegungsarmen Zeiten.

Das Rezept zum Nachkochen – So geht’s!

Zubereitung Lammkeule: Eine Lammkeule (ca. 1,7 Kilogramm mit Knochen) parieren und mit Steakpfeffer und einem Zweig Rosmarin, einem halben Topf Basilikum, getrocknetem Thymian und einer halben Knoblauchknolle jeweils fein geschnitten beizen und ca. drei Stunden abgedeckt im Kühlschrank ziehen lassen. Den Backofen auf 180 Grad vorheizen und auf den Boden des Ofens einen mit kochendem Wasser gefüllten Topf stellen, damit das Bratengut mit ausreichender Feuchtigkeit versorgt wird. Die gebeizte Lammkeule mit Salz würzen, auf ein sauberes Backblech geben und im Backofen ca. eineinhalb Stunden garen. Vor dem Anschneiden ca. zehn Minuten ruhen lassen.

Prinzessbohnen: 700 Gramm Prinzessbohnen putzen und in heißem Wasser zum Kochen bringen. Mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen, fünf Minuten kochen lassen und anschließend abgießen. 50 Gramm Zwiebelwürfel und 50 Gramm Speckwürfel in 20 Gramm Butter auslassen und über die abgegossenen Bohnen geben.

Kartoffelschmand: 500 Gramm festkochende Kartoffeln schälen und in dünne Scheiben schneiden. 30 Gramm Zwiebelwürfel in 20 Gramm Butter anschwitzen, die Kartoffeln hinzugeben und mit 100 Milliliter Brühe auffüllen, ca. zehn Minuten langsam kochen lassen und mit 100 Milliliter Sahne auffüllen. Mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen und fertig garen. Dann die Kartoffeln in eine Auflaufform geben, mit 150 Gramm Edamerkäse bestreuen und im Ofen bei Oberhitze überbacken.