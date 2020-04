Kreis Pinneberg. Die Zahl der Corona-Toten hat sich am Wochenende im Kreis Pinneberg deutlich erhöht. Laut Angaben des Kreisgesundheitsamtes starben vier Personen im Klinikum Elmshorn an Covid-19. Damit stieg die Zahl der Todesopfer kreisweit auf 18. Alle Verstorbenen waren ältere Personen und lebten in Tornesch beziehungsweise Rellingen in den drei Seniorenheimen, die von der Virusausbreitung stark betroffen sind.

Insgesamt sind jetzt 494 Bürger des Kreises von einer Infektion mit Sars-CoV-2 betroffen. Das entspricht zum Vergleich mit Freitag einem moderaten Anstieg von vier Fällen. 91 Personen müssen aktuell aufgrund eines schweren Verlaufs im Krankenhaus behandelt werden. Das sind zwei mehr als am Freitag.

Allerdings gelten inzwischen auch 212 Bürger des Kreises als genesen. Das sind 23 mehr als noch am Freitag. Damit ist klar, dass aktuell deutlich mehr Personen wieder gesunden als sich neu infizieren. Allerdings sind alle Zahlen mit Vorsicht zu bewerten, da nicht alle Labore am Wochenende mit voller Kraft arbeiten. Eine genauere Bewertung der Lage ist daher frühestens am Dienstag möglich.