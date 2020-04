Wedel. Während die Rathaustüren der Stadt Wedel in den vergangenen Wochen wegen der Ausgangs- und Kontaktbeschränkung zur Eindämmung der Coronapandemie geschlossen bleiben mussten, wurden viele Serviceleistungen per E-Mail oder Telefon angeboten. Wie die Stadt nun mitteilt, soll ab Montag ein „weiterer behutsamer Schritt in Richtung Normalisierung des Arbeitsbetriebes“ erfolgen.

Bedeutet: Die Vergabe für Termine, die nicht telefonisch oder online geregelt werden können, soll wieder ausgeweitet werden. In den vergangenen Wochen wurden Vor-Ort-Termine nur an Personen mit einem besonders dringlichen Anliegen vergeben. Eine besondere Dringlichkeit müsse nun jedoch nicht mehr vorliegen. Für die Terminvergabe müssen Einwohner zunächst weiterhin per E-Mail oder Telefon Kontakt zu den zuständigen Fachdiensten aufnehmen.

„Die weitere Ausdehnung des Publikumsverkehrs, über den schon jetzt bei verschlossenen Rathaustüren regulär laufenden Verwaltungsbetrieb hinaus, soll dafür sorgen, dass sich Anliegen nicht unnötig stauen“, sagt Bürgermeister Niels Schmidt. „Außerdem können wir so wichtige Erfahrungen zu den Abläufen vor dem Hintergrund des Abstandsgebotes sammeln. So schaffen wir die Grundlage für einen reibungsloseren Übergang, wenn in einer späteren Phase das Rathaus und die Außenstellen wieder regulär öffnen können.“

Die zuständigen Fachabteilungen können über den Zuständigkeitsfinder auf www.wedel.de, die zentrale E-Mail-Adresse info@stadt.wedel.de oder die Rathausnummer 04103/707-0 ermittelt und erreicht werden. Für die Mitarbeiter der Stadt, die in den vergangenen Wochen in einer Mischung aus Schicht- und Homeofficebetrieb gearbeitet haben, gilt ab Montag wieder eine generelle Präsenzpflicht an den Arbeitsplätzen im Rathaus und in den Außenstellen. In Bereichen mit viel Publikumsverkehr wurden Schutzscheiben aus Plexiglas an den Schreibtischen montiert.

Zehn neue Infektionen: Coronazahlen steigen leicht

Verglichen mit den Zuwachsraten an den Vortagen ist die Zahl der neuen Coronafälle im Kreis Pinneberg vor dem Wochenende wieder leicht gestiegen. Am Freitag meldete das Gesundheitsamt zehn neue Infektionen, in der gesamten Woche waren die täglichen Zuwächse einstellig. Mit dem Wert von Freitag hat sich die Zahl der bisher insgesamt erkrankten Menschen auf 492 erhöht. Nach wie vor müssen oder mussten sich 89 Patienten wegen der Lungenkrankheit Covid-19 im Krankenhaus behandeln lassen. Die Zahl der Todesfälle blieb konstant bei 14. Dagegen erhöhte sich der Anteil der Genesenen um 24 Personen auf 189.

Die Situation in den drei von Corona betroffenen Pflegeheimen im Kreis hat sich weitgehend stabilisiert. In den zwei Senioreneinrichtungen in Rellingen sind 40 Bewohner positiv getestet worden, sieben sind gestorben. Im Tornescher Altenheim waren 24 Bewohner positiv, sechs sind dem Virus erlegen.