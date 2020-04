Holm/Münster. Er schweigt noch immer, seit acht Monaten schon. Als Burkhard M. im September 2019 in seiner Holmer Doppelhaushälfte verhaftet wurde, hatte er sich für Geheimhaltung entschieden. Doch das soll sich nun ändern. Im Prozess gegen den mutmaßlichen Tantenmörder aus dem Kreis Pinneberg vor dem Landgericht Münster hat die Verteidigung angekündigt, dass sich ihr 52 Jahre alter Mandant zumindest zu seinem persönlichen Werdegang äußern will. Das sagte Gerichtssprecher Gregor Saremba auf Abendblatt-Anfrage. Bisher hatte M. vor Gericht bestenfalls genickt.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Holmer, dem seit Ende Februar in Nordrhein-Westfalen der Prozess gemacht wird, vor, seine Tante Agnes Maria M. am 2. August des vergangenen Jahres in Münster getötet zu haben. Motiv: Habgier. Dem Mord sei ein Streit um ein 25.000-Euro-Darlehen vorausgegangen, das Burkhard M. nicht zurückzahlen konnte oder wollte.

Eine Spaziergängerin fand die wohl im Kofferraum verschleppte Leiche der Münsteranerin fast einen Monat später, am 30. August 2019, an einem Teich nahe dem Schäferhofweg bei Appen. Polizisten nahmen M. daraufhin am 4. September in seiner Doppelhaushälfte in Holm fest. Seitdem sitzt er in Münster in Untersuchungshaft. Und sagt kein Wort.

Nachdem Dietmar Cyrus, einer seiner beiden Hamburger Anwälte, die Strategie vor Gericht zunächst mit „Wir verteidigen durch Schweigen“ umrissen hatte, will sich der Angeklagte, ein durchaus eloquenter promovierter Wirtschaftsinformatiker und Hobby-Kampfsportler, nun wohl doch erklären. Allerdings nur zu seinem persönlichen Lebenslauf. Bekannt ist bereits, dass er verheiratet ist und einen Sohn hat.

Im Prozessverlauf haben ihn inzwischen auch Telefondaten und Chatprotokolle belastet. Erst in dieser Woche waren zwei Polizisten als Zeugen gehört worden. Beide waren an der Vermisstensuche des Opfers und den anschließenden Mordermittlungen beteiligt. Einer der Beamten, ein Telefondaten-Analyst, berichtete, dass das Opfer und der Angeklagte am Tag des Mordes mehrfach telefoniert hatten. Die Ortungsdaten hätten ergeben, dass das Telefon des Angeklagten zur Tatzeit gegen 15.40 Uhr im Stadtteil Münster-Kinderhaus eingeloggt war, gegen 17 Uhr habe es diesen Funkbereich verlassen.

Burkhard M. hatte zuvor bereits eingeräumt, seine Tante an diesem Tag besucht zu haben. Das bestätigte vor Gericht auch Kriminalhauptkommissar Ulrich Bux. Der Ermittler aus Münster konnte zudem anhand einer Kreditkartenzahlung nachweisen, dass der Angeklagte am Tattag gegen 17 Uhr an der Raststätte Münsterland-Ost an der A1 in Richtung Norden getankt hatte – der Weg in Burkhard M.s Heimat.

Was dazwischen passiert ist, soll nun die Beweisaufnahme im Prozesses zweifelsfrei klären. Sicher ist bisher nur, dass am 6. August die Enkelin der Getöteten eine Vermisstenanzeige bei der örtlichen Polizei aufgegeben hatte. Noch 14 Tage später, als ihre Oma längst tot an einer steilen Böschung in Appen lag, wurde nach ihr gesucht. Am 30. August kam es zum Leichenfund.

Laut Staatsanwaltschaft ist in der fraglichen Tatzeit folgendes passiert: Burkhard M. aß am Althausweg in Münster zunächst mit seiner Tante, alsbald gab es aber Streit um das Darlehen, das ihm drei Jahre zuvor von Agnes Maria M. gewährt worden war. „Zwischen 15.42 Uhr und 16.30 Uhr“ tötet er sie durch „stumpfe Gewalt gegen den Hals“, wie es in den Akten heißt.

Eine Rechtsmediziner diagnostizierte post mortem Verletzungen des Kehlkopfes und des Zungenbeines. „Aus rechtsmedizinischer Sicht sind das typische Hinweise auf Gewalteinwirkung“, sagte er vor Gericht. „Wir sehen das am häufigsten bei einem Würgevorgang“.

Auch die Aussagen der 18-jährigen Enkelin der Getöteten sprechen für ein abruptes, ungewolltes Ende des Lebens von Agnes Maria M. Sie sei am ersten August-Wochenende mit ihrer Oma verabredet gewesen, so die Zeugin im Prozess. Als sie zu deren Haus gefahren sei, habe sie die Terrassentür gekippt vorgefunden, auch Essen habe noch auf dem Herd gestanden. „Das war sehr untypisch für sie“, so die Enkelin. Laut Staatsanwaltschaft hat Burkhard M. seine Tante nach der Tat in seinen Volvo V 90 gehievt und ist 292 Kilometer gen Norden bis nach Appen gefahren.

Daten der Kreditkarte von Burkhard M. hätten zudem ein weiteres pikantes Detail verraten, sagte der Münsteraner Kommissar Bux vor Gericht. So habe der Angeklagte einen Tag vor der Tat in einem Baumarkt unter anderem Gewebeplane und Kabelbinder gekauft. Weil die Leiche der 68-Jährigen über einen längeren Zeitraum von Münster nach Appen transportiert worden war, geht der Ermittler laut „Münsterscher Zeitung“ davon aus, dass die tote Tante in einer Plane aus dem Haus geschafft und im Kofferraum weggefahren wurde. Eine Plane hatten Beamte auch bei der Hausdurchsuchung von Burghard M. gefunden – jedoch keine Spuren. Hunde hatten weder an der Plane noch im Wagen des Angeklagten angeschlagen.

Das Verhältnis zwischen Burkhard M. und der Verstorbenen sei indes sehr gut gewesen, hatte die Enkelin des Opfers vor Gericht ausgesagt. Ihre Oma habe sich sogar auf dessen Besuch am Tattag gefreut: „Sie hat durchweg gut von ihm gesprochen.“ Von dem Darlehen habe ihre Oma eher beiläufig erzählt: „Sie sagte, dass er große Schulden hat und sie ihm Geld geliehen hat.“

Der Prozess in Münster wird auch in Coronazeiten nahezu unterbrechungsfrei fortgesetzt, weil es eine sogenannte „eilbedürftige Haftsache“ ist. Bislang sei nur ein Termin ausgefallen, so Gerichtssprecher Saremba. Da sich der Prozess noch immer in der Beweisaufnahme befindet, wird mit einem späteren Urteil gerechnet. Bislang ist das Prozessende für Mitte Mai vorgesehen.