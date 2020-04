Kreis Pinneberg. Trotz eines weiteren Todesfalls im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Kreis Pinneberg scheint sich die Infektionsdynamik in der Region insgesamt abzuschwächen. Am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt des Kreises lediglich vier neue bestätigte Fälle der Lungenerkrankung Covid-19. Nach dem vierten Tag in Folge mit einem einstelligen Zuwachs beträgt die Zahl der Gesamtinfektionen demnach 483. Gleichwohl ist ein weiterer Bewohner eines betroffenen Altenheims aus dem Kreis Pinneberg gestorben. Die Zahl der Todesopfer stieg damit auf 14, bisher allesamt ältere Menschen aus der sogenannten Hochrisikogruppe. Bis zum Donnerstag galten dagegen 165 Personen als vom Virus genesen – ein vielversprechender Zuwachs von 16 Personen im Vergleich zum Vortag.

Diese Zahlen geben auch der Leiterin des Fachdienstes Gesundheit Anlass zur Hoffnung: „Ich freue mich über die im Verhältnis relativ geringe Anzahl von Neuinfektionen und gehe davon aus, dass dies die ersten positiven Auswirkungen der kontaktreduzierenden Maßnahmen sind“, sagte Dr. Angelika Roschning, bei der die Zahlen der Coronapandemie im Kreis zusammenlaufen.