Tornesch. „Reifen in sicheren Händen“: So wirbt die Tornescher Firma Reifenlager Hamann für ihre Dienste, die viele große Autohändler im Norden in Anspruch nehmen. Doch die gucken jetzt in die Röhre: Das Reifenlager hat Insolvenz angemeldet – und rückt die Reifensätze nur gegen eine zusätzliche Gebühr heraus, obwohl die Autohändler bereits für die Einlagerung gezahlt haben. Viele müssen die Reifenwechseltermine ihrer Kunden absagen.

Frank Rosenbaum, Chef des Autohauses Rosenbaum in Wedel, spricht von einer „Riesensauerei“. „Wir haben alle Gebühren an Hamann bereits im Herbst bezahlt, sollen jetzt aber trotzdem nochmals 25 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer pro Reifensatz zahlen.“ Er sei dazu nicht bereit und habe alle Kundentermine für den Reifenwechsel abgesagt. „Ich habe die Kunden informiert. Die sind verunsichert, sauer und verärgert.“ In einigen Fällen habe er die Summe inzwischen zahlen müssen, weil Kunden auf den Reifenwechsel bestanden hätten.

Halstenbeker Autohändler springt für seine Kunden ein

300 Reifensätze hat Rosenbaum beim Reifenlager Hamann eingelagert, mit dem er seit dem Jahr 2015 zusammengearbeitet hat. Ein großer Autohändler aus Halstenbek, der aus Angst vor negativen Reaktionen der Kunden den Namen seiner Firma nicht in der Zeitung lesen will, hat 1200 Reifensätze beim Tornescher Unternehmen in Verwahrung gegeben. Er hat inzwischen kapituliert und will die Gebühr aus eigener Tasche zahlen. „Ich will ja meine Kunden nicht verlieren“, sagt der Geschäftsführer. Auf die Kunden umlegen könne er diese Kosten nicht. „Und die wollen ja jetzt und nicht erst in ein paar Monaten ihre Sommerreifen aufgezogen bekommen.“

Rosenbaum und der Autohändler aus Halstenbek haben den Hamburger Anwalt für Insolvenzrecht Sebastian Meyer-Löffler eingeschaltet. Der betont, dass die Reifen Eigentum der Kunden sind und diese beziehungsweise die Autohändler einen kostenfreien Herausgabeanspruch haben, sofern die Lagergebühren beglichen sind. De facto könne auch versucht werden, die Aushändigung über eine einstweilige Verfügung oder ein gerichtliches Verfahren zu erzwingen. Allerdings würden die Kosten dafür vermutlich höher ausfallen als die zusätzliche Gebühr für die Herausgabe.

Bezahlen ist billiger als recht zu bekommen

„Es ist billiger, zu bezahlen, als recht zu bekommen.“ Laut Meyer-Löffler „nutzt die Insolvenzverwaltung von Hamann die Macht des Faktischen aus“. Aus seiner Sicht wäre es im Sinne der Autohändler vielleicht besser gewesen, „wenn der Betrieb eingestellt und die Reifen herausgegeben worden wären“.

Das bestreitet Jennie Best, die vom Amtsgericht in Pinneberg als Insolvenzverwalterin von der Hamann Reifenlager & Service GmbH eingesetzt worden ist. Das Verfahren ist am 15. April offiziell vom Gericht eröffnet worden. Hauptgrund der Insolvenz sei die Pleite der Auto Wichert GmbH, die in Hamburg und Umgebung 23 Autohäuser betreibt. Wichert sei der größte Kunde der Firma Hamann gewesen, die mehrere Tausend Radsätze in drei Lagerhallen verwahrt habe – sowohl von Endkunden als auch von Autohäusern. Hamann sei letztlich auf offenen Forderungen in Höhe von 98.600 Euro gegen die Auto Wichert GmbH sitzengeblieben.

Insolvenzverwalterin hat Investor an der Hand

Bei der Insolvenzanmeldung habe Hamann nicht ansatzweise über liquide Mittel verfügt, um den operativen Geschäftsbetrieb fortsetzen zu können. Das gelte gerade vor dem Hintergrund, dass die Firma stets vor Beginn der Reifenwechselsaison zusätzliche Lkw anmieten und Personal von Zeitarbeitsfirmen anheuern müsse, um die Reifensätze in den Lagern identifizieren und an die Autohäuser ausliefern zu können. „Die Herausgabe würde sich ohne Mitarbeiter und Leiharbeitnehmer über viele Monate hinziehen, und ob am Ende die richtigen Radsätze bei den richtigen Autohäusern landen würden, wäre zumindest zweifelhaft.“

Bei einer Einstellung des Betriebes wäre der Schaden für die Autohäuser deutlich höher als die Gebühr von 25 Euro pro Reifensatz, die im Übrigen von den meisten Autohäusern auch akzeptiert worden sei. Laut Jennie Best steht inzwischen ein Investor bereit, der Hamann im Zuge einer übertragenden Sanierung übernehmen wolle. „Die Vertragsverhandlungen stehen kurz vor dem Abschluss.“

Ärger mit dem Bundesamt für Güterverkehr?

Autohändler Frank Rosenbaum aus Wedel will mit dem Nachfolger nicht zusammenarbeiten. Er hat von der Tornescher Firma die Nase voll und berichtet, dass ihn im Herbst vorigen Jahres zwei Mitarbeiter des Bundesamtes für Güterverkehr besucht hätten. „Die haben mir gesagt, dass Hamann keine Erlaubnis für den Güterkraftverkehr besessen habe.“ Für die Auslieferungsfahrten der Reifen mit den Lkw hätte jedoch eine solche Genehmigung beantragt werden müssen. Rosenbaum: „Wir als Kunden unterliegen jetzt angeblich der Mithaftung, gegen uns soll deswegen ein Strafverfahren laufen.“

Rosenbaum hat Birgit Hamann eingeschaltet. Sie ist Leiterin der Rechtsabteilung beim Verband des Kraftfahrzeuggewerbes Schleswig-Holstein und mit den Tornescher Firmeninhabern weder verwandt noch verschwägert. „Die haben offenbar versäumt, die Erlaubnis nach dem Güterkraftverkehrsgesetz einzuholen“, sagt sie. Die Firma sei der Auffassung gewesen, es handle sich um Werksverkehr. Hamann: „Das ist höchst strittig.“ Das Verfahren in diesem Punkt könne sich mehrere Jahre hinziehen.