Pinneberg. Vor dem Hintergrund des nahezu zum Erliegen gekommenen politischen Lebens mahnt der wohnungsbaupolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Peter Lehnert, die Bauvorhaben in Städten und Gemeinden nicht zu vernachlässigen. Der Abgeordnete für den Wahlkreis Pinneberg-Nord appelliert deshalb an die Kommunen im Land, ihre Bauvorhaben voranzutreiben. „Auch wenn die Corona-Pandemie uns vor neue Aufgaben gestellt hat, darf es nicht zum Erliegen der Baubranche führen“, sagte er.

Das Innenministerium habe den Gemeinden deutlich aufgezeigt, dass Sitzungen der politischen Vertretungen und deren Ausschüsse weiterhin möglich seien. „Beteiligungsrechte bei Planungen werden weiterhin erfüllt und können durch die Nutzung von neuen Medien vereinfacht werden“, so Lehnert. „Der Bau von ausreichend bezahlbarem Wohnraum bleibt für unsere Gesellschaft weiterhin wichtig und muss vorangebracht werden.“ Sein Appell fußt auf der Annahme, dass der Wohnungsbau vor Corona eine der wichtigsten Säulen der wachsenden Städte und Gemeinden des Kreises war, nun aber etwas in Vergessenheit geraten ist.

Dabei gehen die Bevölkerungszahlen seit Jahren nach oben, was die Nachfrage nach (bezahlbarem) Wohnraum verstärkt. Nicht grundlos wird im bevölkerungsreichsten schleswig-holsteinischen Kreis enorm viel gebaut, vor allem an der Grenze zu Hamburg ist der Druck groß, wie eine Untersuchung des Kreises zeigte. Städte und Gemeinden haben daraufhin etliche Neubaugebiete ausgewiesen. Elmshorn etwa hat für 40.000 Euro ein Wohnungsmarktkonzept in Auftrag gegeben, in Pinneberg entstehen allein auf dem Ilo-Gelände 360 Wohnungen.