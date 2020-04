Kreis Pinneberg. Die Kurve der Neuinfektionen mit dem Coronavirus scheint sich im Kreis Pinneberg allmählich abzuflachen. Auch am Mittwoch hielt sich die Zahl der bestätigten neuen Fälle in Grenzen. Das Gesundheitsamt des Kreises erreichten demnach seit Dienstag nur elf Meldungen von Neuinfektionen, damit stieg die Gesamtzahl der Covid-19-Erkrankten im Kreis auf 479. Im Krankenhaus mussten 87 Personen behandelt werden, die Kreisverwaltung spricht von 149 Genesenen.

Dennoch gab es auch am Mittwoch einen weiteren Todesfall im Kreis, der mit dem Coronavirus in Verbindung gebracht wird. Demnach verstarb eine weitere „Person aus einer von Corona betroffenen Senioreneinrichtung“, wie es in der täglichen Mitteilung zum Infektionsgeschehen heißt. Während im betroffenen Tornescher Altenheim unverändert alle Bewohner bis auf einen positiv getestet wurden sowie sieben von 16 Mitarbeiter betroffen sind, haben sich in den beiden Rellinger Altenheimen 14 Mitarbeiter infiziert, davon muss einer im Krankenhaus behandelt werden. Zudem leiden oder litten 41 Bewohner an Covid-19. Elf davon sind im Krankenhaus, sechs sind bisher verstorben.