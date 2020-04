Quickborn. In letzter Sekunde konnte ein 50 Jahre alter Autofahrer auf der A 7 aus seinem VW Transporter flüchten, ehe das 14 Jahre alte Fahrzeug in Flammen aufging. Nach Polizeiangaben war der Mann in Richtung Flensburg zwischen den Anschlussstellen Quickborn und Henstedt-Ulzburg unterwegs, als er gegen 7 Uhr Rauch im Bereich der Motorhaube entdeckte und den Wagen auf der Standspur stoppte.

Kurz nachdem der 50-Jährige das Fahrzeug verlassen und sich hinter der Leitplanke in Sicherheit gebracht hatte, brannte der VW in voller Ausdehnung. Weil aufgrund der vielen eingehenden Notrufe zunächst nicht klar war, in welcher Fahrtrichtung sich der Einsatzort befindet, alarmierte die Leitstelle gleichzeitig die für diesen Abschnitt zuständigen Feuerwehren aus Quickborn und Kaltenkirchen, die aus unterschiedlichen Richtungen anfuhren.

Fündig wurden schließlich die Einsatzkräfte aus Quickborn, die etwa einen Kilometer vor der Abfahrt Henstedt-Ulzburg auf den brennenden Transporter stießen. Ein Trupp nahm unter schwerem Atemschutz die Brandbekämpfung zunächst über zwei Strahlrohre vor. Dank des enormen Wassereinsatzes konnte das Feuer schnell eingedämmt werden. Um ein weiteres Aufflammen zu verhindern, wurde der VW Transporter zum Abschluss mit Schaum eingedeckt, ehe nach dem Ende der Löscharbeiten ein Abschlepper gerufen werden konnte.

Insgesamt kamen unter der Leitung von Wehrführer Wido Schön 19 Feuerwehrleute aus Quickborn zum Einsatz, die mit vier Fahrzeugen ausgerückt waren. Aus Kaltenkirchen kamen ebenfalls vier Fahrzeuge, besetzt mit elf Mann. Ihr Eingreifen war jedoch nicht mehr erforderlich.

Der VW Transporter brannte völlig aus, der 50 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt. Die Brandursache ist noch nicht abschließend geklärt, jedoch ist ein technischer Defekt nicht unwahrscheinlich. Für die Löscharbeiten blieb die A 7 etwa für 30 Minuten gesperrt. Der Verkehr in Richtung Norden wurde in Quickborn von der Autobahn abgeleitet. Laut den Polizeiangaben kam es deswegen zu einem Rückstau.