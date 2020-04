Uetersen/Hörnum. Seit gut 70 Jahren erleben Jungen und Mädchen einen Teil ihrer Osterferien im Fünf-Städte-Heim in Hörnum. Sie spielen am Strand mit den Wellen, bis die Schuhe nass sind. Sie lernen auf der Kegelbahn den Umgang mit der Kegelkugel. Sie vergnügen sich im Tischtenniskeller, bis ihnen die Puste ausgeht. So war es seit 1949, so war es auch 2019. Doch diesmal bleibt auf den Gängen des großen Hauses am Rande der Dünen alles still.

Für den neuen Leiter ist es ein Start in der Krise. Wie in allen Schullandheimen in Deutschland hat die Regierung den Betrieb wegen der Coronapandemie stillgelegt. „Das ist natürlich traurig“, sagt Torge Sievers (45), „ich hatte mir einen fröhlicheren Start erträumt.“

Start in der Coronakrise: Torge Sievers allein im Heim

Stattdessen ist er oft allein im Heim unterwegs, um dafür zu sorgen, dass die Räume warm und trocken gehalten werden und trotzdem so viel Energie gespart wird wie möglich. Außerdem muss er dafür sorgen, dass genügend Wasser im Umlauf bleibt. „Damit sich keine gefährlichen Bakterien, zum Beispiel Legionellen, bei uns breit machen.“

Torge Sievers ist in Rendsburg geboren, aber auf Sylt aufgewachsen. Sein Vater hatte sich auf der Insel als Tischlermeister selbstständig gemacht. „Wir haben viele Jahre gegenüber dem Heim im Gurtdeel gewohnt. Ich habe es immer geliebt, wenn die Kinder dort herumwuselten, auf dem Sportplatz tobten und in Gruppen über die Insel zogen.“

Vom Tischler zum Kaufmann im Gesundheitswesen

Klar, dass der Junge damals gern Kontakte zum Fünf-Städte-Heim knüpfte. Eng befreundet war er mit Jan Lüders, dem Sohn des früheren stellvertretenden Heimleiters. Und auch mit den beiden Töchtern des späteren Heimleiters Joachim Buchmann kam Torge Sievers gut aus. „So habe ich das Leben im und am Haus bereits früh kennengelernt. Mein Vater hat auch den einen oder anderen Auftrag im Heim gehabt.“

Auch er lernte den Beruf des Tischlers, verpflichtete sich danach bei der Bundeswehr und wurde dort Sanitäter. Anschließend bildete er sich zum Kaufmann im Gesundheitswesen weiter und arbeitete viele Jahre für die evangelisch-lutherische Diakonissenanstalt in Flensburg, wo seit einigen Jahren fast alle Sylterinnen ihre Kinder zur Welt bringen.

Torge Sievers übernahm die Dienstplanung des Krankenhauses in der Personalabteilung, war rechte Hand des Chefausbilders und entwickelte die Programme für den Ablauf der Dienste. Diese Talente und noch viel mehr will er nun so schnell wie möglich auch im Fünf-Städte-Heim einbringen.

Heimchef in Coronakrise: "Geschickt und gut vernetzt"

Vorerst beschränkt sich die Personalführung aber fast ausschließlich auf die Betreuung der vier jungen Männer und Frauen, die ihren Bundesfreiwilligendienst in Hörnum ableisten. Gemeinsam hat das Quintett in diesen Wochen viele Zäune abgeräumt und Räume neugestaltet. „Ich wünsche mir ein offenes Haus für unsere Gäste“, sagt Sievers.

Dass Torge Sievers bald alle anderen Mitarbeiter aus der Kurzarbeit holen darf und das Team voll loslegen kann, wünschen sich auch Dieter Schipler, Vorsitzender des Fünf-Städte-Vereins, und Reinhold Bauerfeld, Leiter der Geschäftsstelle in Uetersen. Denn die Kosten für das Haus laufen und laufen, während die Einnahmen mindestens bis zu den Sommerferien komplett fehlen.

Reinhold Bauerfeld sagt: „Wir benötigen dringend finanzielle Unterstützung von Bund und Land, um das Heim aufrechterhalten zu können. Aber es ist gut, in dieser schwierigen Zeit einen Mann im Haus zu wissen, der handwerklich geschickt und gut vernetzt ist.“