Bönningstedt. Die Rückreise aus dem Thailand-Urlaub dauerte 45 Stunden. „Das war abenteuerlich“, sagt Peter Bildhauer. Doch als der Bönningstedter vergangene Woche endlich Zuhause war, ging das Abenteuer noch weiter. Sein Schlüssel passte nicht mehr in das Schloss der Haustür seines Einfamilienhauses. „Es hing ein handgeschriebener Zettel an der Tür, dass es einen Polizeieinsatz gegeben hat“, so Bildhauer.

Nicht etwa Einbrecher hatten sich Zugang zum Gebäude des 67-Jährigen am Kehrwieder verschafft. Polizei und Feuerwehr waren zwei Tage vor der Rückkehr des Bönningstedters in sein Haus eingebrochen, weil sie dort eine hilflose Person vermuteten. „Dabei hat meine Haushaltshilfe regelmäßig den Briefkasten geleert und meine direkte Nachbarin wusste Bescheid, dass ich im Urlaub bin“, ärgert sich Bildhauer.

Schock nach Thailand-Urlaub: Polizei bohrt Türschloss auf

Doch als seine Vertraute auf die Einsatzfahrzeuge von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst vor dem Nachbarhaus aufmerksam wurde, war es schon zu spät , das Türschloss bereits aufgebohrt.

Wie es dazu kommen konnte, hat der 67-Jährige in den vergangenen Tagen recherchiert. „Der Nachbar hinter meinem Grundstück, mit dem ich nur wenig Kontakt habe, macht jetzt wohl wegen der Coronakrise Homeoffice. Da hat der zwei Wochen lang auf meine heruntergelassenen Jalousien geguckt, sich dann Sorgen gemacht und die Polizei alarmiert.“ Dabei habe ihm gerade die Polizei nach einem früheren Einbruch geraten, bei Abwesenheit immer die Jalousien herunterzulassen.

Bildhauer muss die Kosten tragen

Im Dezember etwa sei er vier Wochen im Urlaub gewesen. Auch damals habe seine Haushilfshilfe regelmäßig nach dem Rechten gesehen und die direkte Nachbarin habe Bescheid gewusst. Bildhauer: „Da hat auch keiner die Polizei alarmiert.“

Dieses Mal jedoch schon. Den Bönningstedter ärgert, dass die Beamten gleich das große Besteck ausgepackt haben. „Hätten die erst in der Nachbarschaft rumgefragt, wäre das Aufbrechen der Tür unnötig gewesen.“ Auf den Kosten für das neue Schloss bleibt Bildhauer sitzen. „Das zahlt keine Versicherung.“

Inklusive Montage durch eine Fachfirma wird das mehrere hundert Euro kosten. „Und das ist gar nicht so einfach, in der momentanen Situation eine Firma zu finden“, so der 67-Jährige. Er beklagt auch, dass durch die „Aufbrecher in Uniform“ die Haustür beschädigt wurde.

Nach langer Rückreise saß er vor der Tür

„Ich habe ja noch Glück gehabt, dass ich nicht wie sonst mit dem Taxi vom Hamburger Flughafen gekommen bin“, sagt Bildhauer. Nachdem er zunächst in Thailand festsaß und zwei gebuchte Flüge wieder abgesagt worden waren, ergatterte der Bönningstedter schließlich eine Flugverbindung von Bangkok mit einer Zwischenlandung in Zürich. „Das war teuer genug“, so Bildhauer.

Und mehr als umständlich: „Ich hatte in Zürich 18 Stunden Aufenthalt am Flughafen, dann ging es weiter nach München.“ Dort nahm sich der 67-Jährige einen Mietwagen und fuhr nach Hause, wo er vor der Tür wiederum festsaß.

Polizei entschuldigt sich nicht

„Ich musste dann zum Revier nach Rellingen fahren und dort den Schlüssel für das provisorisch eingesetzte Schloss abholen.“ Das befindet sich noch in der Tür, muss aber der Feuerwehr zurückgegeben werden. „Ich hätte mir ein Wort der Entschuldigung der Polizisten gewünscht, aber da kam nichts“, ärgerte sich der Hausbesitzer.

„Natürlich tut es mir leid für Herrn Bildhauer“, sagt dazu auf Anfrage Mike Schirdewahn, der Leiter des zuständigen Polizeireviers Rellingen. Allerdings könne er kein Fehlverhalten der eingesetzten Beamten erkennen. „Ein Nachbar hat sich vormittags beim Notruf gemeldet und erklärt, dass er sich Sorgen um Herrn Bildhauer macht, weil die Rollläden dauerhaft heruntergelassen sind und sich Post im Briefkasten befindet. Er hat angegeben, keine Telefonnummer von Herrn Bildhauer zu haben“

Nachbarn machten vor Ort widersprüchliche Angaben

Die Beamten hätten daraufhin alle Krankenhäuser abgefragt, jedoch mit negativem Ergebnis. Deshalb seien sie zum Einfamilienhaus gefahren und hätten die Situation so vorgefunden wie von dem Nachbarn beschrieben.

„Die Kollegen mussten entscheiden, wie wahrscheinlich es ist, dass Herr Bildhauer hilflos im Haus liegt. Wenn das der Fall gewesen wäre, wäre er für die Intervention dankbar gewesen.“ Es kommt laut Schiedewahn teilweise mehrmals täglich in seinem Revierbereich vor, dass eine „hilflose Person“ hinter einer verschlossenen Tür angenommen werden muss. „Natürlich versuchen wir in solchen Fällen auch, Nachbarn zu befragen, weil es manchmal ganz logische Erklärungen gibt.“

Auch in diesem Fall seien Nachbarn auf den Einsatz aufmerksam geworden und hinzugekommen. Schirdewahn: „Laut Bericht haben sie aber widersprüchliche Angaben zum Aufenthaltsort von Herrn Bildhauer gemacht. Einer wollte ihn vor drei Tagen noch gesehen haben, ein anderer sagte, er sei länger im Urlaub.“ Und keiner konnte eine Handynummer des Mannes angeben. Daher sei die Entscheidung, die Feuerwehr zur Türöffnung anzufordern, gefallen.

Peter Bildhauer tröstet das wenig. „Mein Grundvertrauen in die Polizei als Ordnungsbehörde ist erschüttert, mir macht die ganze Sache schwer zu schaffen“, sagt der 67-Jährige. Und er frage sich, was er das nächste Mal machen soll, wenn er in Urlaub fahre. „Ich kann ja schlecht ein Rundschreiben an alle Nachbarn machen.“